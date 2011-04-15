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09/01/2017
16:04

Кабмин внёс в Госдуму законопроект по совершенствованию правового регулирования индустрии туризма

Правительство РФ направило в Госдуму законопроект "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях совершенствования правового регулирования оказания гостиничных услуг и классификации объектов туристской индустрии". Об этом говорится в сообщении нижней палаты парламента.

Законопроект вводит понятия "гостиничные услуги", "гостиница и иное средство размещения", "классификация объектов туристской индустрии". Предусматривается поэтапное введение обязательной классификации объектов туристской индустрии на территории РФ в определённом порядке.

Предусматривается поэтапное введение обязательной классификации. С 1 января 2018 года - в отношении гостиниц с фондом более 50 номеров, с 1 января 2019 года - с фондом болеет 15 номеров, а с 1 января 2020 года - для всех гостиниц и иных средств размещения.

Одна из новелл законопроекта вводит положение в отношении 3-годичного срока действия аттестата аккредитации туристского объекта. Также устанавливается, что аккредитованная организация осуществляет классификацию объектов туристской индустрии по всей территории России, но только при условии уведомления органа государственной власти того субъекта, где планируется осуществить указанную классификацию.


"AK&M" от 09.01.2017
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