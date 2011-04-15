СУЭК приобрела у ЕвроХима 25.47% уставного капитала Мурманского морторгпорта

АО "Сибирская угольная энергетическая компания" (СУЭК) 29 декабря увеличило долю в уставном капитале ПАО "Мурманский морской торговый порт" (ММТП) до 75.468% с 49.998%. Об этом говорится в сообщении ММТП.



В то же время АО "Минерально-химическая компания "ЕвроХим" прекратило участие в ММТП, обнулив свою долю в его уставном капитале с 25.47%.



АО "Сибирская угольная энергетическая компания" (СУЭК, ИНН 7708129854) - крупнейшее в России угольное объединение по объёму добычи. Компания обеспечивает более 30% поставок угля на внутреннем рынке и более 25% российского экспорта угля. Филиалы и дочерние предприятия СУЭК расположены в Забайкальском, Красноярском, Приморском и Хабаровском краях, Кемеровской области, в Бурятии и Хакасии.



Единственным акционером является компания SUEK PLC, которой принадлежит 100% уставного капитала СУЭК. Предприятия СУЭК в январе-марте 2016 года добыли 28.6 млн т угля, что на 16% больше, чем за аналогичный период прошлого года.



МХК "ЕвроХим" (ИНН 7721230290) - крупнейший в РФ производитель минеральных удобрений, входит в тройку европейских и десятку мировых лидеров отрасли, объединяет добывающие и производственные предприятия, а также логистические компании и сбытовую сеть в разных регионах мира с общей численностью около 23 тыс. работающих.



Консолидированная выручка ЕвроХима по МСФО в 2015 году уменьшилась на 11% до $4.54 млрд. Показатель EBITDA вырос на 4.6% до $1.58 млрд.



По данным ИПС "ДатаКапитал" ИА АК&М, чистая прибыль МХК "ЕвроХим" в 2015 году по РСБУ выросла на 11% до 52.445 млрд руб. Выручка ЕвроХима увеличилась до 2.763 млрд руб.



ПАО "Мурманский морской торговый порт" (ИНН 5190400349), созданное в 1994 году, является вторым по величине портом (после Санкт-Петербургского) северо-западной части России. Уставный капитал порта составляет 227.373 млн руб. и состоит из 113160 обыкновенных и 37718 привилегированных акций номиналом 1.507 тыс. руб.



Чистая прибыль ММТП за 2015 год по МСФО выросла на 94.05% до 3.361 млрд руб. с 1.732 млрд руб. годом ранее. Выручка увеличилась на 46.7% до 7.652 млрд руб. с 5.216 млрд руб., прибыль от операционной деятельности - на 92.43% до 3.941 млрд руб. с 2.048 млрд руб., прибыль до налогообложения - на 97.29% до 4.291 млрд руб. с 2.175 млрд руб.



По данным ИПС "ДатаКапитал" ИА АК&М, чистая прибыль ММТП за 9 месяцев 2016 года по РСБУ выросла на 43.14% до 3.28 млрд руб. с 2.292 млрд руб. за аналогичный период 2015 года. Выручка увеличилась на 11.36% до 5.687 млрд руб. с 5.106 млрд руб., прибыль от продаж - на 24.54% до 3.304 млрд руб. с 2.653 млрд руб., прибыль до налогообложения - на 39.4% до 4.017 млрд руб. с 2.881 млрд руб.



AK&M "Рынок слияний и поглощений"