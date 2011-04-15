"Газпром нефть" открыла новое месторождение в Оренбургской области

"Газпромнефть-Оренбург" (дочерняя компания "Газпром нефти") открыл новое месторождение на территории Сорочинского района Оренбургской области – Новосамарское. Об этом говорится в сообщении "Газпром нефти".



Геологические запасы нефти месторождения составляют более 8 млн т. Это первое открытие на изучаемом участке, по расчётам специалистов компании, на нём расположена целая серия небольших месторождений.



Новосамарское месторождение открыто в результате бурения поисково-оценочной скважины, в которой при испытании были получены фонтанные притоки нефти. В I квартале 2017 года "Газпром нефть" планирует получить лицензию на добычу нефти Новосамарского месторождения. Соответствующая заявка уже направлена в Роснедра.



"Открытие Новосамарского месторождения подтверждает нашу гипотезу о наличии на Уранском лицензионном участке нескольких месторождений углеводородов. Повышая точность геологоразведочных работ и увеличивая коэффициент извлечения нефти, "Газпром нефть" способна эффективно вовлекать в разработку небольшие месторождения. Уже в 2017 году в рамках пробной эксплуатации на Новосамарском нефтяном месторождении запланированы к бурению еще две эксплуатационные скважины", – сказал начальник Департамента геологоразведочных работ "Газпром нефти" Вадим Шашель.



ПАО "Газпром нефть" (ИНН 5504036333) и её дочерние компании являются обладателями 61 лицензии на разведку и разработку месторождений. Доказанные запасы нефти на принадлежащих компании месторождениях превышают 4.5 млрд баррелей. Крупнейшим акционером компании является группа "Газпром".



Чистая прибыль "Газпром нефти" за 9 месяцев 2016 года по МСФО выросла на 12.7% до 147 млрд руб. Продажи компании сократились на 1.4% до 1.221 млрд руб. до 1.238 млрд руб. Скорректированная EBITDA увеличилась на 4.1% до 325 млрд руб.



По данным ИПС "ДатаКапитал" ИА АК&М, чистая прибыль "Газпром нефти" по РСБУ за 9 месяцев 2016 года выросла более чем в два раза до 107.996 млрд руб. Выручка снизилась на 6% до 906.018 млрд руб. с 967.66 млрд руб. годом ранее.











"AK&M" от 09.01.2017