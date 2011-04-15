Кабмин внёс в Госдуму законопроект о продлении льготного пенсионного тарифа для работающих в области информационных технологий

В Госдуму поступил инициированный Правительством РФ законопроект "О внесении изменения в статью 33 Федерального закона "Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации", в котором предлагается до 2023 года сохранить на уровне 8% льготный тариф страхового взноса в Пенсионный фонд для организаций, осуществляющих деятельность в области информационных технологий. Об этом говорится в сообщении нижней палаты парламента.



Продление срока действия льготного тарифа для указанных организаций позволит не допустить сокращения объёма отечественной наукоемкой продукции, включая программное обеспечение, и оттока из страны специалистов в сфере информационных технологий, сообщается в пояснительной записке к законопроекту.



В случае принятия закона сумма выпадающих доходов Пенсионного фонда в 2017 году составит около 22 млрд руб. Компенсировать ее планируется за счёт средств федерального бюджета.





"AK&M" от 09.01.2017