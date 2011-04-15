РСА фиксирует рост числа заключенных договоров ОСАГО в электронном виде с 1 января

Российский союз автостраховщиков (РСА) фиксирует лавинообразный рост числа заключенных договоров ОСАГО в электронном виде с 1 января 2017 года. Об этом сообщил президент РСА Игорь Юргенс, цитируемый в сообщении.



"Несмотря на праздничные дни, мы увидели взрывной рост интереса к заключению договоров ОСАГО в электронном виде. За первую неделю января число заключенных договоров по сравнению с последней неделей декабря 2016 года выросло в два раза, а в сравнении с первой неделей января прошлого года - в 15 раз", - сказал он.



По его данным, в целом за первую неделю января 2017 года (1-7 января) было продано 15.957 тыс. полисов е-ОСАГО. Например, в прошлом году продажи за аналогичный период составили 1125 е-полисов ОСАГО, а в первую неделю декабря 2016 года - 6.791 тыс. договоров, в последнюю неделю декабря они выросли до 7.552 тыс.



"В среднем в неделю в России заключается около 800 тыс. договоров ОСАГО. Исходя из этих данных, можно говорить, что доля онлайн-продаж за первую неделю января составила 2%", - отметил И.Юргенс.



На текущий момент в среднем за сутки заключается 2130 электронных договоров ОСАГО. "С учетом того, что сегодня лишь первый рабочий день и люди только вернулись с отдыха, дальше эти цифры будут расти. Например, за неполный рабочий день 9 января было заключено уже 3 тыс. договоров в электронном виде", - добавил И.Юргенс. Для сравнения, в декабре 2016 года в среднем в сутки заключалось 1.063 тыс. договора ОСАГО в электронном виде.



По состоянию на 8 января фактические продажи осуществляли 54 страховые компании. В рамках запуска обязательных электронных продаж РСА провел необходимые доработки программного обеспечения, организационную работу. Со стороны союза система АИС РСА работает бесперебойно. Проверка доступности онлайн-ресурсов союза возможна с использованием "светофора", который размещен по ссылке: http://dkbm-web.autoins.ru/dkbm-web-1.0/kbm_to_availability.htm



Некоторые компании в добровольном порядке уже заключали электронные договоры ОСАГО с 1 июля 2015 года, накопили определенный опыт, продолжил И.Юргенс. В целом с момента запуска электронных продаж "автогражданки", то есть с 1 июля 2015 года, было заключено более 400 тыс. электронных договоров ОСАГО, в том числе в 2016 году - 330 тыс.



Процедура покупки е-полиса ОСАГО предполагает регистрацию клиентом на сайте компании личного кабинета, заполнения заявления о заключении договора. После этих процедур будет рассчитан размер страховой премии (стоимость не отличается при покупке полиса в офисе страховой компании), и страхователь сможет оплатить заключение договора на сайте с помощью банковской карты. Проверка данных, указанных в заявлении, осуществляется через автоматизированную информационную систему (АИС) РСА. Полис будет направлен страхователю по электронной почте, его следует распечатать и иметь при себе при управлении транспортным средством.



"РСА проанализировал характер обращений граждан по поводу заключения таких договоров. Большая часть касается сложности заполнения большого числа полей. Мы обращаем внимание, что это предусмотрено процедурой заключения договора. Если раньше, допустим, все необходимые документы заполнял агент или сотрудник страховой компании, то в случае оформления полиса онлайн придется делать это самостоятельно", - добавил И.Юргенс.



"AK&M" от 09.01.2017