Ингосстрах выплатил крупному российскому банку более 4 млн руб.

СПАО "Ингосстрах" выплатило крупному российскому банку страховое возмещение в размере более 4 млн руб. в связи с хищением денежных средств из банкомата. Об этом говорится в сообщении Ингосстраха.



Кража произошла в июне 2014 года в Волгоградской области.

Имущество клиента было застраховано в Ингосстрахе от рисков пожара, удара молнии, стихийных бедствий, взрывов, краж и грабежей, злоумышленных действий третьих лиц, в том числе хулиганства и вандализма, и других рисков.



После рассмотрения всех необходимых документов, полученных от клиента, случай был признан страховым, и Ингосстрах выплатил возмещение в соответствии с условиями договора.



СПАО "Ингосстрах" работает на международном и внутреннем рынках с 1947 года. Компания занимает лидирующие позиции среди российских страховых компаний по сумме страховых взносов по добровольному страхованию, иному, чем страхование жизни.



Ингосстрах имеет право осуществлять все виды имущественного страхования, добровольное медицинское страхование и страхование от несчастных случаев и болезней, установленные ст.32.9 Закона РФ "Об организации страхового дела в Российской Федерации", а также перестраховочную деятельность. Компания присутствует в 149 населённых пунктах РФ. Представительства и дочерние компании страховщика работают в странах дальнего и ближнего зарубежья.



"AK&M" от 09.01.2017