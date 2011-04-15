Дайджест газеты "Коммерсант" от 10 января 2017 года



В ИНТЕРНЕТ ВВЕЛИ КИБЕРВОЙСКА

АНАЛИТИКИ ОЦЕНИЛИ КОЛИЧЕСТВО ХАКЕРОВ НА ГОССЛУЖБЕ



По уровню развития так называемых кибервойск - специализированных подразделений по кибербезопасности для военных или разведывательных целей - Россия может входить в топ-5 государств мира после США, Китая, Великобритании и Южной Кореи, следует из оценок отечественных аналитиков, сделанных на фоне роста международной напряженности в этой сфере. Такие подразделения все чаще используются и для информационных войн: например, российских хакеров уже обвиняли во вмешательстве в выборы в США и атаке на компьютерные системы ОБСЕ. Но участие в таких действиях ни одна страна пока не признала.





ФРОНТОВЫЕ ПОЛТРИЛЛИОНА

РОССТАТ ДОСЧИТАЛ В ВВП 2015 ГОДА СТОИМОСТЬ ВОЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИХ ИЗМЕНЕНИЙ ДЛЯ РОССИИ





Опубликованные данные Росстата о переоценке ВВП дают основания для косвенных оценок стоимости для экономики "мобилизации" лета 2015 года. Досчеты статистиков данных о произведенном валовом продукте в секторе госуправления и военной безопасности полтора года назад добавили ВВП 2015 года 0,7 процентного пункта, или около 560 млрд руб. Значительная часть этих расходов, минимум сотни миллиардов рублей в год - это затраты на работу ВПК и силовых ведомств в новом режиме, учитывающем конфликты на востоке Украины и в Сирии.





ИНОМАРКИ ПРИТОРМОЗИЛИ В ЦЕНЕ

ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК ПОДДЕРЖАЛ АВТОКОНЦЕРНЫ



Укрепление рубля сдержало цены на иномарки - автодилеры пока почти не получают уведомлений от автоконцернов о подорожании машин. Однако в основном сейчас распродаются прошлогодние стоки, и эксперты пока не считают отложенный эффект прежней девальвации рубля полностью компенсированным, ожидая увеличения цен в течение года в среднем на 10%.





"НА ПЕРВОМ МЕСТЕ В СПИСКЕ ПРОБЛЕМ - ДОСТУП К РЫНКАМ СБЫТА"

ПРЕЗИДЕНТ "ОПОРЫ РОССИИ" АЛЕКСАНДР КАЛИНИН О САМОЧУВСТВИИ МАЛОГО БИЗНЕСА





Белый дом своим постановлением упростил выдачу регионам субсидий на поддержку малого бизнеса. О том, как это нововведение скажется на предпринимателях, об эффективности господдержки в целом и о том, почему микробизнес в России не торопится становиться малым бизнесом, "Ъ" рассказал президент "Опоры России" АЛЕКСАНДР КАЛИНИН.





КУПИТЬ ЗА 30 МИНУТ

АВТОВЛАДЕЛЬЦЫ ОСВАИВАЮТ ОНЛАЙН-ПОКУПКУ ОСАГО



С 1 января онлайн-продажи полисов ОСАГО стали обязательными для страховщиков. Новогодние праздники не помешали автовладельцам опробовать покупку электронного ОСАГО. На рынке говорят о "лавинообразном" росте продаж - только за первую неделю было продано 16 тыс. полисов. ЦБ сообщил о намерении контролировать бесперебойность электронных продаж и отвел на покупку полиса в сети 30 минут - с тем чтобы пресечь злоупотребления вроде длительного показа рекламы.





АППАРАТЧИКИ НА ВХОД

ДУМСКИЕ КАДРЫ УКРЕПЛЯЮТ АДМИНИСТРАЦИЮ ПРЕЗИДЕНТА И СЛУЖБУ ВНЕШНЕЙ РАЗВЕДКИ





Как стало известно "Ъ", работавшие с нынешним главой Службы внешней разведки (СВР) Сергеем Нарышкиным в Госдуме шестого созыва сотрудники аппарата получили новые назначения. Его спичрайтер Антон Баев стал замначальника референтуры президента. Экс-глава секретариата бывшего спикера нижней палаты Вячеслав Моргачев в скором времени должен возглавить секретариат господина Нарышкина в СВР.





У "ЯРСОВ" ТОРМОЗИТ ЗАВОД

РАЗРАБОТЧИК ПОДВИЖНЫХ ГРУНТОВЫХ КОМПЛЕКСОВ СТОЛКНУЛСЯ С ПРОБЛЕМАМИ ПРИ ИХ ПРОИЗВОДСТВЕ





Как стало известно "Ъ", Московский институт теплотехники (МИТ) столкнулся с проблемами при исполнении гособоронзаказа в части поставок подвижных стратегических ракетных комплексов "Ярс". Из-за тяжелой экономической ситуации и проблем с кредиторами Подольский электромеханический завод не может своевременно поставить оборудование для гидравлических систем пусковых установок "Ярса". Руководство института обратилось к госкорпорации "Ростех" с просьбой развернуть дублирующее производство на Ковровском электромеханическом заводе. На это, как признают в МИТе, потребуется примерно полтора года.





ФУРЫ ХОТЯТ НАГРУЗИТЬ ШТРАФАМИ

НАКАЗАНИЕ ДЛЯ НАРУШИТЕЛЕЙ В СИСТЕМЕ "ПЛАТОН" ПЛАНИРУЕТСЯ УЖЕСТОЧИТЬ





Минтранс по поручению вице-премьера Аркадия Дворковича подготовит поправки к КоАП, ужесточающие наказание для владельцев грузовиков за неоплату проезда в рамках системы "Платон". Планируется, в частности, ввести правило, согласно которому собственник большегруза будет получать столько штрафных "писем счастья", сколько по дороге грузовику встретится камер. В профильном комитете Госдумы заявили, что документ не поддержат.





НЕДВИЖИМОСТИ ПОВЫСИЛИ ОЦЕНКИ

В МОСКВЕ УВЕЛИЧИЛАСЬ КАДАСТРОВАЯ СТОИМОСТЬ РЯДА ЗДАНИЙ



В наступившем 2017 году мэрия Москвы должна собрать в бюджет города в виде налогов на имущество организаций 107,2 млрд руб. Чтобы справиться с этой задачей, власти добились через Росреестр повышения кадастровой стоимости некоторых объектов коммерческой недвижимости. В их числе, например, оказался торгцентр "Наутилус" на Лубянке и бизнес-центр Neo Geo на юго-западе города.





ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКАМ СОВЕТ НЕ ПРИГОДИЛСЯ

СОЗДАНИЕ НОВОГО ОТРАСЛЕВОГО ОРГАНА ОТЛОЖЕНО



Создание совета рынка на железнодорожном транспорте, которым чиновники и компании занимались весь 2016 год, в итоге решили отложить на неопределенный срок. К сведению принято мнение министра РФ Михаила Абызова о том, что в отрасли "и так достаточно экспертных организаций". Эксперты согласны, что появившаяся после долгих дискуссий итоговая концепция привела бы к созданию излишней для рынка организации с неясными полномочиями и целями. Теперь целесообразность появления нового органа предлагается оценить заново.





ДОСРОЧНЫМ ПЕНСИЯМ НАЗНАЧИЛИ ГАРАНТОВ

ПРАВИТЕЛЬСТВО ОПРЕДЕЛИЛО КРИТЕРИИ СИСТЕМООБРАЗУЮЩИХ НПФ



Новое развитие получила история с запуском досрочного негосударственного пенсионного обеспечения (ДНПО) для занятых на вредных производствах работников. В конце прошлого года правительство утвердило критерии для НПФ, в которые будут переводиться средства ДНПО в случае реорганизации компании-работодателя или краха пенсионного фонда-партнера предприятия. Использование подобных, по сути, системообразующих НПФ в будущем может быть распространено и на другие сегменты негосударственного пенсионного обеспечения.





КОЛЛЕКТОРЫ СОБРАЛИ ДЕСЯТКУ

ПЕРВЫЕ СБОРЩИКИ ДОЛГОВ ПОЛУЧИЛИ ОФИЦИАЛЬНЫЙ СТАТУС



Федеральная служба судебных приставов (ФССП), которая в конце декабря стала надзорным органом за коллекторами, включила в реестр десять компаний. Только они могут с 1 января собирать долги граждан. Заявки подала еще 31 компания, и эксперты ожидают, что они попадут в реестр до конца месяца. Всего попасть в реестр захотят около 200 компаний-взыскателей, на что уйдет пара месяцев, уверены участники рынка. При этом более 500 игроков, скорее, предпочтут обойтись без официального статуса и уйти в тень, полагают собеседники "Ъ".





ПАЙЩИКИ ПОВЕРИЛИ В СНИЖЕНИЕ ИНФЛЯЦИИ

РОЗНИЧНЫЕ ПИФЫ ПРИВЛЕКЛИ РЕКОРДНУЮ СУММУ С ЯНВАРЯ 2008 ГОДА



Такого успешного месяца, как декабрь 2016 года, на рынке коллективных инвестиций не было почти девять лет. Управляющие компании в конце года привлекли в открытые паевые фонды (ПИФы) почти 3 млрд руб. Весь объем привлеченных средств поступил в консервативные фонды облигаций, которые обеспечили с начала года высокую доходность, укрепив свое конкурентное преимущество в сравнении с банковскими депозитами.





УТЕЧКУ ДАННЫХ ИЩУТ В GOOGLE

BRUNSWICK RAIL СУДИТСЯ С ТОП-МЕНЕДЖЕРАМИ ЗА РАСКРЫТИЕ ТАЙН



Против бывших топ-менеджеров Brunswick Rail, в том числе экс-гендиректора Пола Остлинга, также входящего в совет директоров "Уралкалия", поданы иски об утечке конфиденциальной информации. По мнению Brunswick Rail, менеджеры ослабили ее позицию в переговорах о реструктуризации долга. Суд в Калифорнии уже выдал ордер, запрещающий уничтожение содержимого их внешних почтовых ящиков в Google и Rackspace.





МОЛОКО БЕЖИТ ЗА ГРАНИЦУ

ОБЪЕМ ЕГО ЭКСПОРТА СТАЛ САМЫМ БОЛЬШИМ ЗА ЧЕТЫРЕ ГОДА



В 2016 году российские производители отправили за границу 744 тыс. тонн молочных продуктов, что стало самым большим объемом с 2012 года. Росту экспорта способствовал слабый рубль и сокращение внутреннего рынка в условиях падения реальных доходов населения.





Информация предоставлена редакцией газеты "Коммерсант".

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"AK&M" от 10.01.2017