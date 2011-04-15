Дайджест газеты "Ведомости" от 10 января 2017 года



Анонсы газеты "Ведомости" от 10 января 2017 года.









ЗАБРАТЬ ЕДИНСТВЕННОЕ



Минюст разработал схему изъятия у должников единственного жилья. Это может ударить не только по обеспеченным слоям населения



Министерство юстиции разработало порядок изъятия у должников единственного жилья - поправки в Гражданский процессуальный и Семейный кодексы, а также в закон об исполнительном производстве опубликованы на портале раскрытия информации. Сейчас единственное жилье не может быть изъято за долги (кроме взятого в ипотеку), в мае 2012 г. Конституционный суд подтвердил конституционность нормы, но рекомендовал ее корректировать: безусловный иммунитет на большое и дорогое жилье позволяет соблюсти интересы должника в ущерб интересам взыскателя.



По законопроекту Минюста изъять жилье можно, если оно более чем вдвое просторнее, чем социальная норма (в разных муниципалитетах - от 14 до 18 кв. м на члена семьи), а обязательства должника составляют более 5% стоимости жилья.





МОСКВА ПОСТРОИЛА МЕНЬШЕ



Ввод построенного жилья в столице снизился на 14% за прошлый год. Так проявляется реакция застройщиков на начало экономического кризиса в 2014 г.



В прошлом году в Москве было сдано в эксплуатацию 3,34 млн кв. м жилья, рассказал "Ведомостям" руководитель департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин. Это почти на 14% меньше, чем годом ранее, когда ввели 3,87 млн кв. м. Сильнее всего показатель упал на новых территориях: в прошлом году в Троицком и Новомосковском округах (ТиНАО) введено всего 1,7 млн кв. м жилья, тогда как годом ранее - 2 млн кв. м. Таким образом, сейчас в старой и новой Москве строится примерно одинаковое количество жилья.



Это может объясняться реакцией застройщиков на первые признаки экономического кризиса, появившиеся во второй половине 2014 г.





БЕЗ ИМУЩЕСТВА НЕТ БАНКРОТСТВА



Верховный суд решит, можно ли объявлять банкротами людей, не имеющих имущества для расплаты с кредиторами. Пока суды могут отказывать таким заемщикам



Судебная коллегия по экономическим спорам Верховного суда рассмотрит жалобу жителя Тюменской области Александра Волкова. Тот в ноябре 2015 г. подал в Арбитражный суд Тюменской области заявление о собственном банкротстве. Суд начал процедуру банкротства. Выяснилось, что у Волкова была просроченная задолженность перед 17 кредиторами на 5,4 млн руб., требования залогом не обеспечены. Имущества для удовлетворения требований кредиторов хотя бы частично у Волкова не нашлось. На этом основании суд прекратил производство.



Так же поступили и суды последующих инстанций, говорится в картотеке арбитражных дел. Суть проблемы в том, что в действующем законе о банкротстве (к которому Минэкономразвития уже разработало поправки для устранения этого пробела) не говорится о том, что цель банкротства гражданина - это списание долгов, а не реструктуризация или, например, реализация имущества.





СОТОВЫЕ ОПЕРАТОРЫ ПОТЕРЯЛИ ГОЛОС



В новогодние каникулы голосовой трафик МТС и "Вымпелкома" впервые сократился. А интернет-трафик вырос у всех операторов: абоненты пользовались мессенджерами



В первый час 2017 г. суммарная продолжительность разговоров в сети МТС сократилась по сравнению с новогодней ночью 2016 г. на 3,3%. Это первый такой спад, следует из сообщения МТС: год назад в это время абоненты МТС проговорили на 25% больше минут, чем в 2014 г. В новогоднюю ночь на 2017 г. наибольший спад - почти 20% - МТС зафиксировала в Сибири.



31 декабря 2016 г. и 1 января 2017 г. абоненты "Вымпелкома" говорили примерно на 6% меньше, чем в эти же дни годом ранее.



Многие абоненты предпочли обычным звонкам связь через мессенджеры, поздравления с фотографиями и видеороликами через социальные сети.





РОССИЯ СНИЖАЕТ ДОБЫЧУ НЕФТИ



В первые дни января она упала на 100 000 барр. в день

В конце прошлого года ОПЕК и еще несколько не входящих в картель стран, в том числе и Россия, договорились снизить добычу с нового года. Квота нашей страны - 300 000 барр. в сутки от уровня октября в первом полугодии, в том числе две трети сокращения должно быть достигнуто уже в I квартале.



Связано ли сокращение добычи с этими обязательствами и какие компании снизили производство, представитель Минэнерго не говорит.



Снижение может быть связано с резким похолоданием в основных нефтедобывающих регионах, говорят аналитики. Добыча зимой всегда снижается.





ОСАГО РАЗОШЛОСЬ ПО СЕТИ



После старта обязательных продаж электронных полисов ОСАГО в 2017 г. услуга пользуется спросом, констатируют страховщики. За первые дни января через интернет они продали около 20 000 полисов, или около 2% договоров



Меры Центробанка в отношении страховщиков, не желающих продавать ОСАГО через интернет, дали первые плоды. С 1 по 9 января страховые компании продали около 20 000 электронных полисов, свидетельствуют данные Российского союза автостраховщиков (РСА). Для сравнения: за весь декабрь прошлого года заключено около 33 000 договоров. Больше всего полисов за неделю продано в "проблемных" регионах, где страховые выплаты превышают премии, - Краснодарском крае (2438 полисов), Волгоградской (1248) и Ростовской (1185) областях, а также в Ставропольском крае (1063).



Интернет-продажи полисов ОСАГО растут лавинообразно, признал президент РСА Игорь Юргенс. Они составляют 2% от всех полисов, которые в целом продаются в России за неделю. После праздников продажи будут расти быстрее.





РАБОТА ДО ИЗНЕМОЖЕНИЯ



В России психологические проблемы работников мало волнуют их руководителей. Лишь крупные компании готовы подставить сотрудникам плечо



Сотрудники и топ-менеджеры сажают деревья, обустраивают кормушки для птиц, выбирают сами себе график работы - подобные профилактические меры по борьбе с хандрой в коллективе помогают снизить затраты на производство, повышают доверие к организации на рынке, улучшают ее имидж, увеличивают лояльность сотрудников к компании и развивают их креативность. Однако в России такие меры предпринимают лишь 6% работодателей, выяснили специалисты проекта "HR Lab. - Лаборатория HR-инноваций".



Примерно две трети российских (64%) руководителей, как показало исследование, для решения проблемы профессионального выгорания и связанной с этим депрессии предлагают работнику взять несколько дней отпуска за свой счет. А в 30% случаев работникам просто советуют оставить свои психологические проблемы дома - работа не должна страдать из-за чьих-то эмоциональных перегрузок. Более того, снижение работоспособности на фоне депрессии в большинстве случаев лишь подстегивает гнев начальства.





РАЗМЕЩЕНИЕ ПО-КОРОЛЕВСКИ



Saudi Aramco готовится к "необычному IPO". Крупнейшей нефтяной компании мира необходимо решить вопросы беспрецедентного масштаба



Год назад заместитель наследного принца Саудовской Аравии Мухаммад ибн Салман шокировал рынок планами разместить на бирже акции Saudi Aramco, крупнейшего в мире производителя нефти. Амбициозное IPO госкомпании находится в центре его стратегии по диверсификации экономики страны, слишком зависящей от экспорта природных ресурсов.



По словам саудовских чиновников и их советников, желающих участвовать в организации размещения, ясно одно - это необычное IPO.



Саудовцы стремятся превратить Saudi Aramco в самую дорогую публичную компанию в мире и говорят, что она стоит около $2 трлн. Продажа 5% ее акций должна состояться в следующем году.



Исторически прибыль Saudi Aramco облагалась налогом по ставке 85%, и она платит государству роялти с добытой нефти по ставке 20%.





ПРИВАТИЗАЦИОННОЕ МЕНЮ

СХЕМА ПРОДАЖИ ГОСПАКЕТОВ АКЦИЙ БУДЕТ ТИРАЖИРОВАНА



Рост госсобственности - вовсе не стратегический курс, а лишь этап передела активов, транзитный период по переводу компаний из одних частных рук в другие, более соответствующие политическому моменту. Что, собственно, сейчас и происходит. При этом тянуть уже нельзя - новые собственники должны врасти в свои активы, чтобы не стать жертвой нового передела в следующем десятилетии. Поэтому процесс продажи госсобственности будет развиваться. Обратите внимание на заявление Минфина о том, что государство может сохранять контроль над компаниями, имея пакет в 25%, а не 50% плюс 1 акция.



За активы при этом платят реальные деньги, однако получены они могут быть у самого же государства разными хитрыми и не слишком способами. Населению же предлагается формула "бюджет в итоге получил хорошую прибавку", подавляющая желание вдаваться в скользкие детали и ликвидирующая параллели с нехорошей приватизацией 90-х.



Вопрос теперь в том, удастся ли эту схему растиражировать.



ALPHABET ВЗЯЛСЯ ЗА РУЛЬ



"Дочка" Alphabet - Waymo - представила обновленную систему искусственного интеллекта для беспилотных автомобилей. Ее отличие от предыдущих версий - низкая себестоимость



В воскресенье компания Waymo, принадлежащая Alphabet (в прошлом - Google) и занимающаяся разработкой технологий роботизированного управления автомобилем, представила собственный набор датчиков, который должен обеспечивать необходимые данные для беспилотных машин.



Waymo подчеркивает, что не собирается производить собственные автомобили. Цель компании - стать поставщиком систем искусственного интеллекта и "железа" для служб такси, логистических компаний, общественного и личного транспорта.



До сих пор одним из серьезнейших препятствий для внедрения данной технологии была высокая стоимость сенсорных устройств. В 2009 г., когда Google запустил автомобильный проект Waymo, стоимость лидара (лазерной системы определения расстояния до окружающих объектов) составляла порядка $75 000. Разработка Waymo, как утверждается, позволила снизить цену примерно на 90%.











Информация предоставлена редакцией газеты "Ведомости".

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"AK&M" от 10.01.2017