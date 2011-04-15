Кипрская Renaissance Securities приобрела 24.09% уставного капитала АвтоВАЗа

Компания Renaissance Securities (Cyprus) Limited (Кипр) 28 декабря приобрела 24.09% уставного капитала ПАО "АвтоВАЗ". Об этом говорится в сообщении российской компании.



До приобретения указанной доли Renaissance Securities не владела голосующими акциями АвтоВАЗА.



ПАО "АвтоВАЗ" (ИНН 6320002223) - лидер автомобилестроения в России. Производственные мощности компании позволяют выпускать свыше 800 тыс. автомобилей в год. Автоконцерн выпускает автомобили семейств Lada Priora, Kalina, Samara, а также "классику". Продажи АвтоВАЗа в 2014 году снизились на 17.9% до 439.1 тыс. автомобилей LADA в сравнении с 2013 годом, доля на рынке РФ составила 16.6%.



Чистый убыток АвтоВАЗа по МСФО за 9 месяцев 2016 года вырос в 2.2 раза до 34.044 млрд руб. Выручка от реализации уменьшилась на 0.57% до 130.478 млрд руб. Валовой убыток увеличился на 6.24% до 1.958 млрд руб.



По данным ИПС "ДатаКапитал" ИА АК&М, чистый убыток ПАО "АвтоВАЗ" по РСБУ за 9 месяцев 2016 года увеличился в 2.59 раза до 24.49 млрд руб. с 9.448 млрд руб. за аналогичный период 2015 года. Выручка выросла на 5.36% до 133.452 млрд руб. со 126.667 млрд руб., убыток от продаж - на 21.54% до 14.93 млрд руб. с 12.284 млрд руб., убыток до налогообложения - в 2.82 раза до 25.193 млрд руб. с 8.942 млрд руб.









AK&M "Рынок слияний и поглощений"