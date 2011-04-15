РЖД в 2016 году увеличили перевозки пассажиров поездами "Сапсан" на 37.4% до 4.8 млн

ОАО "Российские железные дороги" в 2016 году увеличили перевозки пассажиров высокоскоростными поездами "Сапсан" на 37.4% до 4.8 млн по сравнению с годом ранее. Об этом говорится в сообщении пресс-службы РЖД.



Всего с момента запуска в 2009 году высокоскоростного сообщения "Сапсанами" перевезено 22.7 млн пассажиров.



Положительная динамика связана с увеличением количества мест и частоты движения поездов, а также с привлекательными условиями поездки, в том числе комфортом, гибкой тарифной политикой, сокращением времени в пути.



На долю поездов "Сапсан" приходится более половины пассажиропотока на линии Санкт-Петербург - Москва. Занятость мест в высокоскоростных поездах приближается к 100%. Чтобы удовлетворить спрос и увеличить провозную способность линии без назначения дополнительных поездов, курсируют сдвоенные поезда.



Напомним, в настоящее время между Москвой и Санкт-Петербургом ежедневно курсирует 13 пар поездов "Сапсан" (в том числе три пары сдвоенных) и 15 пар - по выходным дням.



ОАО "Российские железные дороги" (ИНН 7708503727) создано 1 октября 2003 года на базе Министерства путей сообщения. 100% акций компании, владеющей железнодорожной сетью протяженностью 85.5 тыс. км, принадлежат государству. Уставный капитал РЖД составляет 2.144 трлн руб.



Чистая прибыль РЖД за первое полугодие 2016 года по МСФО выросла на 72.26% до 44.851 млрд руб. с 26.037 млрд руб. за аналогичный период 2015 года. Выручка увеличилась на 8.08% до 1.04 трлн руб. с 961.983 млрд руб., операционная прибыль (с учётом госсубсидий) - на 26.46% до 87.62 млрд руб. с 69.286 млрд руб., прибыль до налогообложения - на 84.48% до 66.299 млрд руб. с 35.939 млрд руб. Показатель EBITDA вырос на 15% до 220 млрд руб. со 191 млрд руб., рентабельность по EBITDA - до 24.5% с 22.4%.



По данным ИПС "ДатаКапитал" ИА АК&М, чистая прибыль РЖД за 9 месяцев 2016 года по РСБУ составила 33.868 млрд руб. против убытка в 8.88 млрд руб. годом ранее. Выручка выросла на 4.08% до 1.171 млрд руб. с 1.125 млрд руб., прибыль от продаж - на 10.34% до 102.248 млрд руб. с 92.664 млрд руб., прибыль до налогообложения - в 6.63 раза до 60.109 млрд руб. с 12.982 млрд руб.



"AK&M" от 10.01.2017