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10/01/2017
12:08

В Красноярском крае приватизируют крупнейшую в регионе сеть АЗС

Губернатор Красноярского края Виктор Толоконский поручил региональному правительству подготовить к продаже госпакет акций ОАО "Красноярскнефтепродукт" (КНП). Об этом сообщается на официальном портале Красноярского края.

"Я ставлю задачу подготовить в этом году к реализации пакет акций Красноярскнефтепродукта. Этот актив не даёт нам никакой эффективности отдачи, создаёт только массу проблем самого разного уровня, поэтому этот актив предстоит реализовывать", - сказал губернатор.

Красноярскнефтепродукт создан в июле 1994 года. В собственности компании 14 нефтебаз и 137 АЗС, расположенных в Красноярском крае. Основным акционером компании является администрация Красноярского края.


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