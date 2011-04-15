В Красноярском крае приватизируют крупнейшую в регионе сеть АЗС

Губернатор Красноярского края Виктор Толоконский поручил региональному правительству подготовить к продаже госпакет акций ОАО "Красноярскнефтепродукт" (КНП). Об этом сообщается на официальном портале Красноярского края.



"Я ставлю задачу подготовить в этом году к реализации пакет акций Красноярскнефтепродукта. Этот актив не даёт нам никакой эффективности отдачи, создаёт только массу проблем самого разного уровня, поэтому этот актив предстоит реализовывать", - сказал губернатор.



Красноярскнефтепродукт создан в июле 1994 года. В собственности компании 14 нефтебаз и 137 АЗС, расположенных в Красноярском крае. Основным акционером компании является администрация Красноярского края.





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