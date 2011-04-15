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10/01/2017
12:08

Д.Медведев утвердил порядок проведения общественного жилищного контроля

Правительство РФ утвердило порядок проведения общественного жилищного контроля. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Дмитрий Медведев.

Общественный жилищный контроль проводится в соответствии с законом "Об основах общественного контроля в Российской Федерации" в целях обеспечения прав и интересов граждан, предусмотренных жилищным законодательством, и направлен на повышение прозрачности, открытости и эффективности деятельности органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных и (или) муниципальных организаций, других органов и организаций, исполняющих отдельные публичные полномочия, предусмотренные жилищным законодательством.

К субъектам общественного жилищного контроля относятся Общественная палата РФ, общественные палаты субъектов Федерации, общественные палаты (советы) муниципальных образований, общественные советы при федеральных органах исполнительной власти, общественные советы при органах государственной власти субъектов Федерации и органах местного самоуправления, общественные объединения, другие некоммерческие организации, советы многоквартирных домов, другие лица в соответствии с законодательством.

Граждане участвуют в общественном жилищном контроле в качестве общественных инспекторов и общественных экспертов.


"AK&M" от 10.01.2017
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