Alibaba собирается купить китайского ритейлера за $2.6 млрд

Alibaba сделала очередной шаг в процессе реструктуризации отрасли розничной торговли в Китае, объём которой оценивается в $4.5 трлн. Компания сделала предложение о выкупе и делистинге ведущей сети универмагов стоимостью 19.8 млрд гонконгских долларов ($2.6 млрд). Об этом сообщает Financial Times.



Alibaba, крупнейший китайский оператор онлайн-торговли, намеревается нивелировать разницу между интернет-покупками и покупками в обычных магазинах благодаря анализу данных большого объёма (big data) о просмотрах и приобретениях товаров потребителями. Целью этого является совершенствование планировки магазинов и обеспечение возможности заказывать товар онлайн с использованием смартфона и получать его непосредственно в магазине.



Одним из этапов этого процесса "размытия границ" является приобретение гонконгского оператора универмагов и торговых центров Intime Retail, в котором Alibaba приобрела миноритарную долю в 2014 году.



Подразделение Alibaba Investment 10 января объявило об объединении усилий с основателем Intime Шэнь Гоцзюнем в вопросе приобретения и погашения акций, которые пока не принадлежат Alibaba.



Цена предложения превышает котировки Intime на момент закрытия 28 декабря на 42.3%.



Согласно схеме сделки, Alibaba, которой в настоящее время принадлежит 27.8% выпущенного акционерного капитала Intime, станет контролирующим акционером Intime с долей около 74%.



Intime управляет 29 универмагами и 17 торговыми центрами, в основном, в крупнейших и второстепенных городах Китая.





AK&M "Рынок слияний и поглощений"