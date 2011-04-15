СПАО "Ингосстрах", СОГАЗ и АльфаСтрахование застраховали космические аппараты ФГУП "Космическая связь" на 41 млрд руб. Об этом говорится в сообщении Ингосстраха.



Застрахованы аппараты: "Экспресс-АМ33", "Экспресс-АМ44", "Экспресс-АТ1", "Экспресс-АТ2", "Экспресс-АМ5", "Экспресс-АМ6", "Экспресс-АМ7", "Экспресс-АМ8" "Экспресс-АМУ1".



Генеральный полис заключен по результатам открытого конкурса на условиях сострахования. Доли компаний распределены следующим образом: Ингосстрах - 60%, СОГАЗ - 30% и АльфаСтрахование - 10%.



Застрахованные космические аппараты функционируют на орбите и предназначены для обеспечения цифрового телерадиовещания, телефонии, видео- конференц связи, передачи данных, доступа в сеть Интернет. Полисы покрывают риски полной и/или частичной гибели. Период страхования - с 31 декабря 2016 года по 31 декабря 2017 года.



СПАО "Ингосстрах" работает на международном и внутреннем рынках с 1947 года. Компания занимает лидирующие позиции среди российских страховых компаний по сумме страховых взносов по добровольному страхованию, иному, чем страхование жизни.



Ингосстрах имеет право осуществлять все виды имущественного страхования, добровольное медицинское страхование и страхование от несчастных случаев и болезней, установленные ст.32.9 Закона РФ "Об организации страхового дела в Российской Федерации", а также перестраховочную деятельность. Компания присутствует в 149 населённых пунктах РФ. Представительства и дочерние компании страховщика работают в странах дальнего и ближнего зарубежья.



"AK&M" от 10.01.2017