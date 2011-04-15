Д.Медведев утвердил изменения в порядок взимания платежей ЖКХ

Правительство РФ утвердило изменения в порядок предоставления коммунальных услуг и содержания общего имущества в многоквартирном доме. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Дмитрий Медведев.



Ранее были внесены изменения в Жилищный кодекс, в соответствии с которыми с 1 января 2017 года расходы на оплату коммунальных ресурсов, потребляемых при содержании общего имущества в многоквартирном доме, включаются в плату за содержание общего имущества.



Подписанным постановлением внесены соответствующие изменения в ряд нормативных правовых актов Правительства России.



В частности, устанавливается, что такие расходы будут учитываться в размере нормативов потребления холодной воды, горячей воды, отведения сточных вод, электрической энергии в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме, утверждённых не позднее 1 июня 2017 года, и не должны их превышать, если другое не предусмотрено общим собранием собственников.





"AK&M" от 10.01.2017