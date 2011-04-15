L`Oreal покупает три бренда для ухода за кожей за $1.3 млрд

L`Oreal укрепляет свои позиции в сегменте продукции для ухода за кожей, приобретая три бренда в этом сегменте у канадского фармпроизводителя Valeant. Об этом сообщает Financial Times.



Французский производитель косметики 10 января объявил о достижении соглашения о приобретении брендов CeraVe, AcneFree и Ambi у компании Valeant за $1.3 млрд. Указанные бренды генерируют совокупную годовую выручку приблизительно в $168 млн.



Под брендом CeraVe продаются чистящие средства, увлажняющие и солнцезащитные продукты, восстановительные мази и специальная линия детской косметики. Под брендом AcneFree осуществляется дистрибуция чистящих средств и средств для лечения угревой сыпи в США, а Ambi позиционирует свою продукцию как товары "для мультикультурных потребителей".



По мнению Фредерика Розе, президента и генерального директора американского дивизиона L`Oreal, эти три бренда удвоят выручку L`Oreal в сегменте "Активная косметика" и позволят французскому производителю удовлетворить растущий спрос на активную продукцию для ухода за кожей по доступной цене.



В 2015 доход L`Oreal от продаж составил 25.26 млрд евро.

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