Страховая компания UnitedHealth купит сеть клиник Surgical Care за $2.3 млрд

Optum, одна из ведущих компаний в сегменте услуг здравоохранения, входящая в состав UnitedHealth Group, и Surgical Care Affiliates, Inc. (SCA), специализирующаяся в сегменте амбулаторной хирургии, объявили о слиянии. Об этом говорится в сообщении UnitedHealth Group.



В результате сделки объединённая компания сможет позиционировать себя в качестве универсального поставщика амбулаторно-поликлинических услуг.



Механизм сделки предполагает выкуп размещённых обыкновенных акций SCA по цене в $57.00 за акцию. От 51% до 80% суммы сделки будет оплачено обыкновенными акциями UnitedHealth Group (точная доля будет определена решением UnitedHealth Group), остальная часть будет оплачена денежными средствами. Закрытие сделки ожидается в течение первой половины 2017 года после завершения действия предложения на мажоритарную долю в SCA, а также получения согласия регуляторных органов и выполнения иных предварительных условий.



По оценкам UnitedHealth Group, сделка не окажет влияния на величину скорректированного чистого дохода на акцию в 2017 году, с последующим небольшим увеличением в 2018 году.



По завершении сделки SCA интегрируется в платформу OptumCare, которую используют в своей работе 20 тыс. врачей в сотнях лечебных учреждений, обслуживающие миллионы потребителей.



SCA развивает и оптимизирует сеть из 205 учреждений амбулаторной хирургии, сотрудничая с программами медицинского страхования и медицинскими компаниями.



UnitedHealth Group является диверсифицированной группой, ориентированной на повышение здоровья населения и оптимизацию системы здравоохранения.







AK&M "Рынок слияний и поглощений"