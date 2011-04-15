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10/01/2017
15:29

Страховая компания UnitedHealth купит сеть клиник Surgical Care за $2.3 млрд

Optum, одна из ведущих компаний в сегменте услуг здравоохранения, входящая в состав UnitedHealth Group, и Surgical Care Affiliates, Inc. (SCA), специализирующаяся в сегменте амбулаторной хирургии, объявили о слиянии. Об этом говорится в сообщении UnitedHealth Group.

В результате сделки объединённая компания сможет позиционировать себя в качестве универсального поставщика амбулаторно-поликлинических услуг.

Механизм сделки предполагает выкуп размещённых обыкновенных акций SCA по цене в $57.00 за акцию. От 51% до 80% суммы сделки будет оплачено обыкновенными акциями UnitedHealth Group (точная доля будет определена решением UnitedHealth Group), остальная часть будет оплачена денежными средствами. Закрытие сделки ожидается в течение первой половины 2017 года после завершения действия предложения на мажоритарную долю в SCA, а также получения согласия регуляторных органов и выполнения иных предварительных условий.

По оценкам UnitedHealth Group, сделка не окажет влияния на величину скорректированного чистого дохода на акцию в 2017 году, с последующим небольшим увеличением в 2018 году.

По завершении сделки SCA интегрируется в платформу OptumCare, которую используют в своей работе 20 тыс. врачей в сотнях лечебных учреждений, обслуживающие миллионы потребителей.

SCA развивает и оптимизирует сеть из 205 учреждений амбулаторной хирургии, сотрудничая с программами медицинского страхования и медицинскими компаниями.

UnitedHealth Group является диверсифицированной группой, ориентированной на повышение здоровья населения и оптимизацию системы здравоохранения.



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