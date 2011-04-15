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10/01/2017
13:39

Российское машиностроение вышло на положительную динамику

В ноябре 2016 года российское машиностроение вышло на положительную динамику. Прирост производства по сравнению с ноябрём 2015 года по машиностроительному комплексу в целом составил 4.7%, согласно расчётам ИА AK&M на основе данных Росстата. Это лучший результат с октября 2014 года. Об этом говорится в очередном выпуске бюллетеня Информационного агентства AK&M "Отрасли российской экономики: производство, финансы, ценные бумаги", посвящённом машиностроению.

Спрос на строительную и дорожную технику остается низким из-за спада в строительстве. Поэтому в ноябре 2016 года производство лифтов по сравнению с ноябрем предыдущего года снизилось на 17.9%. Также продолжился спад выпуска мостовых кранов (-24.8%).

Одним из ключевых негативных факторов для отрасли стал также спад в металлургии. Из-за этого производство сталеплавильного оборудования сократилось более чем на 29% по сравнению с ноябрем 2015 года.

В ноябре объём производства легковых автомобилей в РФ впервые с апреля 2015 года превысил отметку 130 тыс., увеличившись на 12% в годовом выражении. Такой рост был обусловлен увеличением спроса на внутреннем рынке. Продажи новых легковых и коммерческих автомобилей (LCV) в ноябре составили 132.3 тыс., что на 0.6% больше, чем в ноябре прошлого года, следует из отчёта Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ).

Выпуск грузовых вагонов в ноябре 2016 года значительно вырос в годовом сравнении (+62.7%). Их производство стало устойчиво расти только с мая 2016 года. До этого на протяжении последних трех лет оно последовательно падало. Это было связано как с профицитом универсального парка, так и с резким падением ставки доходности вагонов.

Чтобы стимулировать производство в отрасли, с 2016 года был введен запрет на эксплуатацию грузовых вагонов с продленным сроком службы. Кроме того, в июле 2016 года была запущена программа субсидирования производителей инновационных вагонов, в рамках которой предоставляется компенсация части затрат на их производство и покупку.

Подробную информацию можно получить в бюллетене "Отрасли российской экономики: производство, финансы, ценные бумаги" N 1205.


"AK&M" от 10.01.2017
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