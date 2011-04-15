ВТБ24 выплатил около 65% возмещения вкладчикам Татфондбанка

ВТБ24 как банк-агент АСВ с 26 декабря 2016 года выплатил 3.1 млрд руб. вкладчикам Татфондбанка. Об этом говорится в сообщении ВТБ24.



Это составляет примерно 65% от общего объёма выплат. Наибольший объём выплат пришёлся на Республику Татарстан. В этом регионе банк выплатил около 90% от общего объёма.



ВТБ24 осуществляет выплату возмещения по вкладам (счетам), в том числе открытым для осуществления предпринимательской деятельности. Банк выплачивает страховое возмещение вкладчикам, чьи фамилии начинаются с Н-С.



Выплаты страхового возмещения производятся в следующих городах: Москва, Уфа, Йошкар-Ола, Саратов, Самара, Казань, Пермь, Нижний Новгород, Ярославль, Ижевск, Новосибирск, Екатеринбург, Санкт-Петербург.



За две недели выплат страховое возмещение через ВТБ24 получили более 7 тыс. клиентов Татфондбанка.



Возмещение по вкладам выплачивается вкладчику в размере 100% суммы всех его вкладов (счетов) в банке, в том числе открытых для осуществления предпринимательской деятельности, на дату наступления страхового случая, включая проценты, но в совокупности не более 1.4 млн руб.



По банковскому счету (вкладу) в иностранной валюте страховое возмещение рассчитывается в рублях по курсу Банка России на дату введения моратория на удовлетворение требований кредиторов Татфондбанка - 15 декабря 2016 года.



Если имеются встречные требования банка к вкладчику, их сумма при расчёте страхового возмещения вычитается из суммы счетов (вкладов). При этом погашения встречных требований не происходит.



Напомним, Банк России с 15 декабря 2016 года ввёл мораторий на удовлетворение требований кредиторов Татфондбанка сроком на 3 месяца. Данное решение принято в связи с неудовлетворением требований кредиторов по денежным обязательствам в сроки, превышающие 7 дней с момента наступления даты их удовлетворения.



В соответствии с законом "О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации" введение моратория на удовлетворение требований кредиторов банка является страховым случаем.



Одновременно, в связи с неустойчивым финансовым положением Татфондбанка и наличием угрозы интересам его кредиторов и вкладчиков, Банк России возложил с 15 декабря 2016 на АСВ функции временной администрации по управлению банком сроком на 6 месяцев.



На период деятельности временной администрации полномочия акционеров, связанные с участием в уставном капитале, а также полномочия органов управления Татфондбанка приостановлены.



Татфондбанк с 14 декабря 2016 года приостановил расчётно-кассовое обслуживание клиентов. С 7 декабря банк начал испытывать сложности с ликвидностью в связи с повышенным спросом на досрочное закрытие вкладов на фоне публикаций в СМИ о возможной санации и паники в социальных сетях.



ПАО "Татфондбанк" (ИНН 1653016914) - универсальный банк с государственным участием, предоставляющий все виды банковских услуг частным и корпоративным клиентам. Банк основан в 1994 году. Активы банка на 1 ноября 2016 года составили 217 млрд руб., собственный капитал - 29.4 млрд руб.



ВТБ24 (ИНН 7710353606) - дочерний банк ОАО "ВТБ" - специализируется на обслуживании физических лиц, индивидуальных предпринимателей и организаций малого бизнеса, входит в тридцатку крупнейших банков РФ.



Чистая прибыль ВТБ24 в 2015 году по МСФО сократилась в 10.2 раза до 3.43 млрд руб. с 35.064 млрд руб. годом ранее. Активы на 31 декабря 2015 года составили 2.884 трлн руб. против 2.785 трлн руб. на 31 декабря 2014 года.



Чистая прибыль ВТБ24 в первом полугодии 2016 года по РСБУ составила 13.502 млрд руб. против убытка годом ранее. Прибыль до налогообложения составила 14.373 млрд руб. по сравнению с убытком до налогообложения в 13.308 млрд руб. годом ранее.



"AK&M" от 10.01.2017