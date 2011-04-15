ФАС прекратила рассмотрение дела в отношении Минюста

Федеральная антимонопольная служба прекратила рассмотрение дела в отношении Министерства юстиции РФ, ООО "Агентство "Транслинк", ООО "Транслинк-24" и ООО "Базис" в связи с отсутствием нарушения пунктов закона "О защите конкуренции". Об этом говорится в сообщении ФАС.



Дело возбуждено 5 апреля 2016 года по признакам соглашения между федеральным органом исполнительной власти и хозяйствующими субъектами, которое приводит (привело) к ограничению конкуренции при проведении конкурсов на право заключения государственных контрактов на оказание переводческих услуг для нужд Аппарата Уполномоченного РФ при Европейском Суде по правам человека - заместителя министра юстиции РФ (по темам, касающимся перевода документов, содержащих правовую позицию властей Российской Федерации, направляемых в Европейский суд по правам человека, актов Европейского суда по правам человека).



ФАС пришла к выводу об отсутствии нарушения антимонопольного законодательства, однако, на основании материалов, полученных в ходе расследования, комиссия сделала вывод о наличии в действиях сотрудников ООО "Транслинк-24" и ООО "Транслинк" признаков мошенничества.



"К Минюсту России как к органу власти претензий у нас нет. Тем не менее, мы направим решение и материалы в Следственный комитет Российской Федерации, чтобы в рамках уголовно-правовых процедур была дана оценка действиям как отдельных сотрудников ООО "Транслинк-24" и ООО "Транслинк", так и некоторых должностных лиц Минюста России", - заявил начальник Управления по борьбе с картелями ФАС Андрей Тенишев.







"AK&M" от 10.01.2017