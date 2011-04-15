Создание при РСА комиссии по "тяжёлым жизненным обстоятельствам" нецелесообразно, И.Юргенс

Создание при Российском союзе автостраховщиков (РСА) комиссии по "тяжёлым жизненным обстоятельствам" для решения вопроса о денежной выплате по ОСАГО вместо ремонта нецелесообразно. Как говорится в сообщении пресс-службы ВСС, РСА и НССО, такую позицию озвучил президент союза Игорь Юргенс в ходе круглого стола по ОСАГО в Госдуме.



"РСА не поддерживает данную инициативу, поскольку при возмещении в денежной форме потерпевший получает сумму за вычетом износа, что нарушает его права; при повреждении ТС в результате ДТП, как правило, запрещена эксплуатация ТС, то есть потерпевший будет эксплуатировать ТС, не соответствующее требованиям безопасности; в действующем правовом поле невозможно объективно оценить критерии, характеризующие тяжёлые жизненные обстоятельства, обоснованно исключающие осуществление выплаты в натуре, что приведёт к неработоспособности данной модели - споры, судебное разбирательство", - пояснил он.



Кроме того, эта мера может создавать новые возможности для мошенников (например, направление в комиссию поддельных документов), что не соответствует целям, поставленным при введении натурального возмещения; влечёт существенные для страхового рынка затраты на поддержание функционирования данной комиссии в условиях кризисной ситуации в сфере ОСАГО.



Также, добавил И.Юргенс, направление документов в комиссию РСА повлечёт за собой увеличение сроков на урегулирование убытков, чем могут воспользоваться мошенники.



"AK&M" от 10.01.2017