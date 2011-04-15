Г.Тимченко стал напрямую владеть 9% акций НОВАТЭКа

Предприниматель Геннадий Тимченко 22 декабря стал напрямую владеть 9.1583% акций НОВАТЭКа. Об этом говорится в сообщении НОВАТЭКа.



Одновременно Volga Group, подконотрльная Г.Тимченко, снизила свою в НОВАТЭКе до 14.33%. с 23.4629%.



"Volga Group передало 277.3 млн акций НОВАТЭКа Геннадию Тимченко (возврат ценных бумаг по договору займа ценными бумагами)", - говорится в сообщении.



Исходя из стоимости одной акции НОВАТЭКа в 584.5 руб., Г.Тимченко стал напрямую владеть акциями компании на 162.084 млрд руб.



НОВАТЭК (ИНН 6316031581) - второй после Газпрома производитель природного газа в РФ. В первом полугодии 2016 года товарная добыча составила 33.76 млрд куб. м природного газа и 6.327 млн т жидких углеводородов (газовый конденсат и нефть). Объём переработки деэтанизированного газового конденсата на Пуровском ЗПК составил 6.346 млн т.



Прибыль, относящаяся к акционерам НОВАТЭКа, за девять месяцев 2016 года составила 198.3 млрд руб.







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