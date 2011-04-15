Инфляция в РФ в 2016 году составила 5.4%, в декабре - 0.4%. Об этом говорится в сообщении Росстата.



Цены на продукты питания в 2016 году выросли на 4.6%, в декабре - на 0.6%. На непродовольственные товары цены увеличились на 6.5% (+0.3%). Платные услуги населению подорожали на 4.9% (+0.3%).



В декабре в группе продовольственных товаров существенно выросли цены на молоко и отдельные виды молочной продукции. Так, сырки творожные, глазированные шоколадом, стали дороже на 2.3%, молоко питьевое - на 1.7%.



Среди наблюдаемых видов плодоовощной продукции значительно увеличились цены на свежие огурцы и помидоры - на 23.7% и 8.3% соответственно. Кроме того, виноград подорожал на 5.3%, картофель - на 3.1%, лук репчатый - на 2.2%, свёкла столовая - на 1.4%. Вместе с тем апельсины стали дешевле на 10.6%, лимоны - на 10.3%, бананы - на 3.8%, груши - на 1.2%, сухофрукты - на 0.9%.



Среди остальных наблюдаемых видов продовольственных товаров на 1.9% стал дороже сыр, на 0.7-1.3% - икра и рыба разделанная лососевых пород, соленые и копченые деликатесные продукты из рыбы, окорочка куриные, кулинарные изделия из птицы, сосиски, сардельки, колбасы сырокопченые, чай. Одновременно на 0.1-1% снизились цены на соль, муку, крупу гречневую, рис, пшено, горох и фасоль.



Среди других наблюдаемых видов непродовольственных товаров на 2% дороже стало дизельное топливо, на 1.4% - стекло оконное листовое, на 0.8-1.1% - комплекты постельного белья, сорочки мужские, перчатки, флеш-накопители USB, фотоаппараты, часы будильники, чайники стальные эмалированные, альбомы для рисования, сигареты с фильтром отечественные, отдельные виды одежды и обуви для детей. На 0.2-0.6% подешевели газовое моторное топливо, мониторы для настольных компьютеров, переносные персональные компьютеры, телефонные аппараты сотовой связи, смартфоны, легковые автомобили отечественные, мотоциклы без коляски, скутеры, отдельные виды обуви весенне-летнего ассортимента, а также металлочерепица.



В декабре в группе услуг пассажирского транспорта существенно возросла плата за проезд в поездах дальнего следования - на 12%.



Снижение цен отмечалось на все наблюдаемые виды услуг зарубежного туризма. При этом туры на отдых в Испании стали дешевле на 1.4%, экскурсионные поездки в Германию - на 1.2%.



На 0.4-0.9% снизилась стоимость начального курса обучения вождению легкового автомобиля, путевок в дома отдыха и пансионаты на территории России, а также плата за пользование потребительским кредитом.



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