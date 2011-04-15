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10/01/2017
18:03

Предприятия Курской области за 10 месяцев переработали 8 тыс. т рыбы

Предприятия Курской области за 10 месяцев 2016 года переработали около 8 тыс. т рыбы. Об этом сообщает управление информационного обеспечения комитета информации и печати Курской области.

Основным переработчиком рыбной продукции в регионе является комбинат АО "Объединённая рыбная компания" Железногорска, а также предприятия компании "Рыбмастер" Курска. Кроме этого, рыбоперерабатывающая отрасль представлена малыми цехами по переработке рыбы.

Данные предприятия перерабатывают свежемороженую рыбу, производят пресервы, рыбу соленую, вяленую, консервированную, холодного и горячего копчения. За 10 месяцев 2016 года произведено рыбы соленой (кроме сельди) - 1.7 тыс. т, или 110% от плана, сельди - 3.7 тыс. т, или 86.2%, рыбы копченой - 2.1 тыс. т, или 106.9%.


"AK&M" от 10.01.2017
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