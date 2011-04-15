Дайджест газеты "Ведомости" от 11 января 2017 года



Анонсы газеты "Ведомости" от 11 января 2017 года.







ЧИНОВНИКИ ДОБЬЮТСЯ УСКОРЕНИЯ НА БУМАГЕ



Чиновники могут готовить документы на 30% быстрее, уверены в Минэкономразвития: это поможет росту. Важнее не скорость, а качество, возражают эксперты.



Минэкономразвития хочет сократить срок подготовки нормативно-правовых документов министерствами и ведомствами на 30%, следует из проекта плана социально-экономического развития на 2017 г. ("Ведомости" ознакомились с ним). Для этого к сентябрю будет выпущен отдельный акт правительства. План обсуждался во вторник на совещании у премьер-министра Дмитрия Медведева, до осени министерство будет анализировать действующую практику нормотворчества.



В 2016 г. принято 9849 федеральных нормативно-правовых актов. Закон готовится полгода-год, а постановление правительства - 4-9 месяцев.





20% SUKHOI SUPERJET НЕ ЛЕТАЕТ



Как стало известно "Ведомостям", из-за обнаруженного в декабре дефекта каждый пятый самолет Sukhoi SuperJet 100 выведен из эксплуатации. В строй они встанут до конца января.



Росавиация 22 декабря предписала российским эксплуатантам самолета Sukhoi SuperJet 100 (SSJ100) осмотреть крепления навески хвостового стабилизатора, так как были обнаружены повреждения узла (копия директивы есть у "Ведомостей"). Сначала повреждение было обнаружено на одном из четырех лайнеров авиакомпании "Ираэро", позже - еще на двух, рассказали топ-менеджеры двух авиакомпаний. В итоге Росавиация приостановила эксплуатацию всех самолетов, в которых были обнаружены такие дефекты, до их устранения.



В России повреждения выявлены у 14 судов, по данным "Ведомостей". У мексиканской Interjet повреждения обнаружились на половине самолетов - 11 из 22. Всего в мире эксплуатируется 87 SSJ100. Получается, около 30% лайнеров было временно выведено из эксплуатации. Впрочем, 9 января Interjet сообщил о вводе в строй после ремонта шести самолетов. Получается, сейчас повреждено 20% SSJ100.



Уже в конце декабря выяснилось, что причина дефекта не конструктивная, а производственная - повышенный натяг втулок при сборке.





ОСАГО НЕ ОСТАНЕТСЯ БЕЗ ДЕНЕГ



Центробанк торопится перейти на натуральное возмещение ущерба в ОСАГО. Реформа намечена на март, а те страховщики, которые не успеют подготовиться, продолжат выплачивать деньгами.



С установлением приоритета ремонта в ОСАГО тянуть больше нельзя, заявил зампред ЦБ Владимир Чистюхин, выступая на круглом столе в Госдуме: 1 марта 2017 г. поправки к закону об ОСАГО должны вступить в силу. Для этого регулятору пришлось предусмотреть целый ряд исключений. "Нет у тебя сегодня СТО под боком - получи деньги... Там, где нет СТО, будет выплата деньгами, ничего не поменяется", - заявил Чистюхин. По сути, натуральное возмещение заработает только для тех страховщиков, которые заинтересованы в сокращении нестраховых выплат и которые создадут для этого необходимую инфраструктуру, подчеркнул он. Крупные игроки уже готовы, заявил заместитель гендиректора "Ингосстраха" Илья Соломатин.



ЦБ хочет изменить требования к ремонту, в частности продлить гарантию с двух до шести месяцев и установить максимальный срок ремонта - 35 дней. За затягивание страховщик платит штраф 0,1% от стоимости ремонта в день. Максимальное расстояние от СТО от места ДТП предполагается в 50 км (в первом чтении принято 10 км для крупных городов и 200 - для небольших), а гарантийные автомобили должны ремонтироваться на СТО, одобренных заводом-изготовителем. Выбирать станцию должен потребитель, настаивает ЦБ, а отвечать за качество и сроки ремонта - страховщик.





"ЯНДЕКС" УДЕРЖАЛ ДОЛЮ



Доля поиска "Яндекса", падавшая почти весь прошлый год, начала понемногу расти. Дальнейший рост зависит от Google - будет ли тот дискриминировать сервисы поисковика на устройствах Android.



В конце прошлого года "Яндексу" удалось стабилизировать долю в поисковых запросах в рунете, следует из данных Liveinternet. Весь год она падала, но в октябре-ноябре закрепилась на уровне 55,2%, а в декабре даже немного выросла - до 55,3%. По данным на середину января этого года, доля "Яндекса" пока ниже декабрьской - 54,6%. Но доля российского поисковика всегда падает в выходные и праздники, так как пользователи в это время чаще пользуются мобильными устройствами. А в этом сегменте позиции сильнее у Google.



Доля в поиске очень важна для "Яндекса" и Google, ведь поиск - основной источник заработка. Обе компании зарабатывают на рекламе, которую продают в результатах поиска.





"МЕГАФОН" ОСТАЛСЯ ПРИ ВЫШКАХ



Как стало известно "Ведомостям", "Мегафон" отказался от продажи доли в компании, которой он передаст все свои сотовые вышки.



В понедельник, 9 января, ЦБ приостановил эмиссию акций Первой башенной компании (ПБК), сообщил регулятор. Ее создает "Мегафон". В ПБК оператор собирается перевести все 15 000 своих имеющихся и строящихся башен. Их общая стоимость летом 2016 г. оценивалась не более чем в 47,8 млрд руб.



"Мегафон" планировал продать 49% акций ПБК. Об этом еще в феврале 2016 г. рассказал "Ведомостям" один из партнеров оператора.



Но речи о продаже доли в компании уже не идет. Человек, близкий к одному из потенциальных покупателей башен "Мегафона", говорит, что с приходом Сергея Солдатенкова в компанию процесс поиска инвесторов стал идти не так активно, как это было при Иване Таврине. А к зиме и вовсе остановился. По его словам, компания, вероятно, намерена отложить вопрос продажи вышек на неопределенный срок.





РАЗНООБРАЗИЕ ТРАМПА



В товарищах Трампа согласья нет. Это делает экономическую политику нового президента США непредсказуемой.



Избранный президент США Дональд Трамп собрал вокруг себя экономическую команду из людей с различными взглядами, задача которых - ускорить рост экономики страны. С одной стороны, в нее вошли противники свободной торговли, с другой - сторонники рыночной экономики из Вашингтона и выходцы с Уолл-стрит. Это может сделать экономический курс Белого дома непредсказуемым.



Так, Трамп выбрал руководителем вновь созданного национального совета по торговле экономиста Питера Наварро, ярого критика политики США в отношении Китая и международной торговли. Но в то же время Трамп хочет, чтобы национальный экономический совет возглавил демократ Гэри Кон, который долгое время был президентом Goldman Sachs и не считается сторонником какой-либо идеологии.



Горизонтальная структура администрации может сделать этих специалистов и других членов команды Трампа соперниками в борьбе за его поддержку. Неопределенность усиливает то, что Трамп, никогда ранее не занимавший государственных постов, менял свои взгляды на некоторые вопросы и мало говорил о других.





"ВOEING 787 СДЕЛАН ПРАКТИЧЕСКИ НАВСЕГДА"



Президент Boeing в России и СНГ Сергей Кравченко рассказывает о новых конкурентах Boeing и всех авиастроителей из сферы высоких технологий, будущем беспилотной авиации и вечных композитных материалах.



Стоимость программ закупок техники Boeing в России достигает $27млрд, а сама компания получает из России 35% титана для гражданских самолетов, держит здесь крупнейший за пределами США штат программистов и строит второй завод по обработке титановых заготовок. Это сотрудничество выгодно и России и не пострадает от осложнившихся отношений с Западом, надеется президент Boeing в России и СНГ Сергей Кравченко.



В этом году крупнейший в мире производитель самолетов запустит третье подразделение - сервисное, которому отводит большую роль в задаче за 10 лет удвоить выручку компании. Глобальная дуополия Boeing и Airbus в сегменте самых востребованных гражданских самолетов - среднемагистральных - скоро будет нарушена, в том числе, российским самолетом МС-21. Но Кравченко считает, что скорее стоит опасаться конкуренции со стороны "грандов высоких технологий", таких как Tesla, Google, Amazon, а не традиционных производителей авиатехники.



В интервью "Ведомостям" он рассказал, что прогресс авиационной индустрии связан прежде всего с внедрением композитных материалов, какую коммерческую нишу может занять сверхзвуковая авиация и что общего у нового Boeing Dreamliner и старинного замка где-нибудь во Франции.





ЗАМАНИВАЮТ ЖИЛЬЕМ



Более половины работодателей несут издержки из-за увольнений сотрудников, которым долго добираться на работу из дома, выяснил Superjob. Но лишь некоторые компании готовы всерьез решать эту проблему.



Анастасия Ильина четыре года работает финансовым директором в компании по продаже строительного оборудования. Первые два года ей приходилось добираться до работы 3-4 часа: ровно столько уходило на дорогу от Сергиева Посада до Ленинского проспекта, где находится офис компании. Расходы на бензин, которые компенсировал работодатель, составляли не меньше 30 000-40 000 руб. в месяц. Два года назад Ильина сама предложила руководству снять ей жилье в шаговой доступности от работы.



От того, сколько человек тратит времени на дорогу до офиса, напрямую зависит его производительность: от изнуренных, не выспавшихся сотрудников толку мало. Больше половины работодателей (76%) всегда интересуются у соискателей, как долго им придется добираться до места работы, говорят данные опроса исследовательского центра Superjob. Каждый третий работодатель (30%) при прочих равных предпочтет человека, живущего ближе всего к месту службы.



Обращать внимание на место жительства кандидата работодателям приходится поневоле.





ЛИВИЯ ЗАМЕЩАЕТ ОПЕК



Ливия увеличила нефтедобычу до трехлетнего максимума. Рост производства может подорвать усилия ОПЕК по стабилизации нефтяного рынка.



За последние полгода нефтедобыча в Ливии выросла более чем втрое. Страны ОПЕК разрешили ей, а также Нигерии не участвовать в соглашении о сокращении производства, с помощью которого картель и присоединившиеся к нему страны, включая Россию, хотят стабилизировать рынок и добиться роста цен на нефть. Но в последние месяцы вооруженные формирования, борющиеся за влияние в Ливии после свержения в 2011 г. Муамара Каддафи и блокировавшие важные объекты нефтяной инфраструктуры, изменили позицию.



Руководители боевиков договорились с государственной National Oil Co. (NOC) о разблокировке месторождений и портов, из которых нефть отправляется на экспорт. Они покинули объекты, оставив оборудование неповрежденным. В результате нефтедобыча в Ливии достигла на этой неделе 708 000 барр. в сутки, это самый высокий показатель за последние три года.



Цены на нефть Brent подскочили почти на 20% до $55 за баррель (по данным на 17.30 мск) с 30 сентября, когда страны ОПЕК договорились сократить добычу примерно на 4%.





Информация предоставлена редакцией газеты "Ведомости".

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"AK&M" от 11.01.2017