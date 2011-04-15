Дайджест газеты "Коммерсант" от 11 января 2017 года



КВАРТИРЫ С ВИДОМ НА ЕГЭ

ПОКАЗАНА СВЯЗЬ МЕЖДУ СТОИМОСТЬЮ ЖИЛЬЯ В МОСКВЕ И РЕЗУЛЬТАТАМИ ЭКЗАМЕНОВ В СОСЕДНИХ ШКОЛАХ





Близость к школе с высокими результатами единого госэкзамена (ЕГЭ) увеличивает стоимость жилья в Москве примерно на 3%, показывает исследование Высшей школы экономики. Эффект, описанный для развитых рынков, экономистом Дмитрием Чугуновым показан для северо-запада Москвы - это первая такая работа в России. С 2016 года Рособрнадзор закрыл данные по ЕГЭ - что, впрочем, не уменьшит интереса покупателей недвижимости к репутации школы.





ПОКУПАТЕЛЬСКИЙ ИМПУЛЬС НЕ СРАБОТАЛ

РИТЕЙЛЕРАМ НЕ УДАЛОСЬ УВЕЛИЧИТЬ ПРОДАЖИ В ВЫСОКИЙ СЕЗОН



Период традиционно высоких новогодних продаж в этом году не оправдал ожиданий непродовольственных ритейлеров. В некоторых магазинах посещаемость упала на 30%. Несмотря на активные промоакции, увеличить выручку торговцам помешала замедлившаяся инфляция. Кроме того, потребители стали чаще отказываться от импульсных покупок и больше заказывать за рубежом.





"НАША ЗАДАЧА - ВЫЯСНИТЬ, КТО МОГ СТОЯТЬ ЗА СПИНОЙ УБИЙЦЫ АНДРЕЯ КАРЛОВА"



ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СКР О ТАКТИКЕ СЛЕДСТВИЯ ПО ГРОМКИМ ДЕЛАМ



Накануне годовщины Следственного комитета России заместитель председателя СКР ИГОРЬ КРАСНОВ, курирующий следствие в центральном аппарате ведомства, рассказал начальнику отдела преступности "Ъ" МАКСИМУ ВАРЫВДИНУ о том, сколько заказчиков в деле об убийстве Бориса Немцова, почему СМИ не имеют видеодоказательства получения взятки Алексеем Улюкаевым и что собирается следствие установить в деле об убийстве посла Андрея Карлова.





ТАТФОНДБАНК СЫГРАЛ ПО НОТАМ "ТРАСТА"

БАНК ПЕРЕОФОРМЛЯЛ ВКЛАДЫ В ЦЕННЫЕ БУМАГИ



В Татфондбанке обнаружились новые пострадавшие. 2 тыс. его вкладчиков обманным путем превратились в клиентов его дочерней инвесткомпании "ТФБ-Финанс", и теперь их средства не подлежат страховому возмещению. Это не первый случай подобного мошенничества, но, даже когда суды встают на сторону граждан, шансов вернуть средства на практике у них крайне мало.





АВТОРОВ ВОЗЬМУТ ПОД ПРИСМОТР

СФЕРУ УПРАВЛЕНИЯ ПРАВАМИ ПРОКОНТРОЛИРУЕТ ОБЩЕСТВЕННО-ГОСУДАРСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ





Реформа авторских прав в России может уже в ближайшее время завершиться созданием новой общественно-государственной организации в этой сфере. Поручено проработать ее создание за ближайшие две недели. При этом действующие организации по коллективному управлению правами, включая переживающее череду скандалов Российское авторское общество, скорее всего, сохранят полномочия. Новый орган будет лишь следить за порядком на рынке.





ВНЕШНИЙ РЫНОК ПРИНЕС РЕКОРД

ЗАРУБЕЖНЫЕ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЛИГАЦИЙ ВЕРНУЛИСЬ К ДОСАНКЦИОННЫМ УРОВНЯМ



По итогам 2016 года российские эмитенты привлекли на внешнем рынке $15 млрд, что является рекордом с предсанкционного 2013 года. На фоне сохранения активности в рублевом секторе долгового рынка эксперты ожидают дальнейшего роста зарубежных размещений даже с учетом ожидаемого повышения ставки ФРС.





"БАЗЭЛ" ПОЛНОСТЬЮ ЗАЙМЕТ ЕМЕЛЬЯНОВО

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ МОЖЕТ ПРОДАТЬ 49% В АЭРОПОРТЕ



Контролирующий акционер красноярского аэропорта Емельяново - структура холдинга "Базэл" Олега Дерипаски - предложил краевым властям продать остающиеся у них 49%. Сумма сделки, по мнению собеседников "Ъ", может примерно соответствовать параметрам вхождения "Базэла" в актив в 2015 году за 4 млрд руб. Но, по мнению экспертов, отсутствие базовой авиакомпании может замедлить развитие Емельяново.





СБЕРБАНК ОСТАЛСЯ ОДИН В "ЦАРЕВОМ САДУ"

MIDLAND ВЫШЛА ИЗ ПРОЕКТА НА СОФИЙСКОЙ НАБЕРЕЖНОЙ



"Сбербанк Капитал" остался единственным инвестором строительства на Софийской набережной в центре Москвы многофункционального комплекса "Царев сад" стоимостью 16 млрд руб. Другой партнер проекта - Midland Development (ей принадлежало 25%) - сохранил за собой лишь функции управляющего стройкой. Вероятно, компанию испугали туманные перспективы по возврату инвестиций в "Царев сад" - скандально известный долгострой столицы.





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"AK&M" от 11.01.2017