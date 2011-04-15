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11/01/2017
10:52

Правительство Красноярского края рассмотрит предложение о продаже 49% акций аэропорта Емельяново

Правительство Красноярского края рассмотрит предложение о продаже 49% акций аэропорта Емельяново. Об этом на расширенном аппаратном совещании заявил губернатор Красноярского края Виктор Толоконский.

В 2015 году контрольный пакет акций красноярского аэропорта (51%) был приобретён Красноярской ГЭС, входящей в состав БазЭла. Сумма сделки составила 4.05 млрд руб.

При этом в результате действий БазЭла построен новый терминал площадью 58 тыс. кв. м, а аэропорт по итогам 2016 года нарастит прибыль до 500 млн руб. со 120 млн руб. годом ранее.

"Правительство края вместе с профильным комитетом Заксобрания будет прорабатывать ещё обращение компании об оферте на право выкупить у нас 49%, которые, конечно, не так привлекательны, как 51%, но, тем не менее, базовый партнёр просит оферту на то, чтобы приобрести и оставшийся пакет акций", - отметил В.Толоконский.



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