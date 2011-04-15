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11/01/2017
11:10

Д.Трамп вышел из проекта в Грузии, чтобы избежать конфликта интересов

Компания Trump Organization решила отказаться от участия в многомиллионном проекте в Грузии, дабы избежать конфликта интересов после избрания Дональда Трампа президентом США. Об этом сообщает агентство Reuters.

В ходе визита в Грузию в апреле 2012 года Д.Трамп говорил о намерении предоставить лицензию на использование своего бренда грузинской Silk Road Group (SRG) для строительства 47-этажного небоскреба в Батуми на черноморском побережье. Проект оценивался в $250 млн.

SRG и Trump Organization выступили с совместным заявлением на прошлой неделе, в котором сообщили о завершении проекта, однако не назвали причины.

"Единственной причиной (завершения проекта) стал тот факт, что Трамп был избран президентом США и не мог продолжать бизнес за рубежом, так как это могло стать причиной конфликта интересов", - сказал в интервью Рейтер глава SRG Георгий Рамишвили.


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