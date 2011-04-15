Ингосстрах выплатил около 150 млн руб. по факту происшествия на предприятии энергетической отрасли

СПАО "Ингосстрах" выплатило около 150 млн руб. по факту происшествия на предприятии энергетической отрасли. Об этом говорится в сообщении Ингосстраха.



Страховой случай произошёл в результате поломки оборудования и повреждения его отдельных элементов. После изучения материалов дела и проведения ряда экспертиз специалисты компании признали событие страховым случаем и оперативно выплатили возмещение в соответствии с условиями договора перестрахования имущества, исполнив свои обязательства перед перестрахователем в полном объёме.



СПАО "Ингосстрах" работает на международном и внутреннем рынках с 1947 года. Компания занимает лидирующие позиции среди российских страховых компаний по сумме страховых взносов по добровольному страхованию, иному, чем страхование жизни.



Ингосстрах имеет право осуществлять все виды имущественного страхования, добровольное медицинское страхование и страхование от несчастных случаев и болезней, установленные ст.32.9 Закона РФ "Об организации страхового дела в Российской Федерации", а также перестраховочную деятельность. Компания присутствует в 149 населённых пунктах РФ. Представительства и дочерние компании страховщика работают в странах дальнего и ближнего зарубежья.



"AK&M" от 11.01.2017