"Газпром экспорт" обсудил с грузинскими партнёрами условия транспортировки газа через территорию Грузии в Армению

В Минске 10 января состоялась встреча гендиректора ООО "Газпром экспорт" Елены Бурмистровой и министра энергетики Грузии Кахи Каладзе по согласованию условий транспортировки газа через территорию Грузии в Армению и поставок газа в Грузию. Об этом говорится в сообщении



"Газпром экспорта".

"Со стороны "Газпром экспорта" грузинской стороне сделано пакетное предложение на оптимальных и взаимовыгодных условиях, которое позволит обеспечить грузинской стороне гарантированный доход от услуг по транспортировке газа и повысить надёжность газообеспечения Грузии, – заявила генеральный директор "Газпром экспорта" Елена Бурмистрова.



Через территорию Грузии осуществляется транзит газа из России в Армению. Ранее оплата услуг по транспортировке газа через территорию Грузии производилась путём поставок природного газа в объёме 10% от фактически транспортируемого объёма газа.



В мировой торговле газом оплата транзита сырьём не применяется уже на протяжении многих лет. Российская сторона предложила партнёрам перейти на расчёты за услуги по транспортировке газа в денежной форме на базе ставок, применяемых в странах ЕС.



Газпром (ИНН 7736050003) является крупнейшей в мире газовой компанией. Уставный капитал Газпрома составляет 118.367 млрд руб. Выпущено 23673512900 обыкновенных акций номиналом 5 руб. Контрольный пакет акций компании принадлежит государству.



Чистая прибыль Газпрома, относящаяся к акционерам компании, в первом полугодии 2016 года по МСФО упала на 10% до 607.16 млрд руб. Выручка от продаж (за вычетом акциза, НДС и таможенных пошлин) увеличилась на 5% до 3.064 трлн руб. Увеличение выручки от продаж в основном вызвано ростом продаж газа в Европу и другие страны.



По данным ИПС "ДатаКапитал" ИА АК&М, чистая прибыль Газпрома за девять месяцев 2016 года по РСБУ упала в 2 раза до 75.42 млрд руб. со 169.754 млрд руб. за аналогичный период прошлого года. Выручка компании сократилась на 10.2% до 2.776 трлн руб. с 3.09 трлн руб. годом ранее.



"AK&M" от 11.01.2017