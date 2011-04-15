Рынок M&A оживился под конец года

На фоне слабых предыдущих месяцев ноябрь 2016 года продемонстрировал неожиданно высокий результат. Суммарная стоимость сделок на российском рынке M&A в этом месяце составила $11.44 млрд - это лучший показатель за последние два с половиной года. Об этом говорится в очередном выпуске бюллетеня "Рынок слияний и поглощений" Информационного агентства AK&M.



Однако на три четверти он обусловлен крупнейшей сделкой года: слиянием итальянских телеком-операторов Wind (принадлежит VimpelCom Ltd) и 3 Italia (владелец - гонконгский многопрофильный холдинг CK Hutchison). Стоимость этой сделки мы оцениваем по доле 3 Italia в размере 8.1 млрд евро ($8.6 млрд). Это также одна из трёх крупнейших сделок на российском рынке M&A в целом за последние пять лет.



В результате по итогам одиннадцати месяцев текущего года объем российского рынка M&A достиг $35.4 млрд - на 15% меньше, чем за одиннадцать месяцев прошлого года ($42.1 млрд). При этом число сделок в текущем году даже несколько выросло - на 2% до 391 транзакции против 382 за одиннадцать месяцев прошлого года.



Кроме того, уже в декабре произошло несколько крупных сделок. Так, ЛУКОЙЛ заключил соглашение о продаже "Открытие Холдингу" 100% акций своей алмазодобывающей "дочки" - АО "Архангельскгеолдобыча" за $1.45 млрд. Финансовая группа "Сафмар" объявила о покупке сетей по продаже бытовой техники и электроники "Эльдорадо" за $500 млн и "М.Видео" за $725.8 млн.



Все это позволяет надеяться, что по итогам 2016 года российский рынок M&A преодолеет планку в $40 млрд, ниже которой он не опускался ни разу за всю историю наших наблюдений.



В ноябре строительство и девелопмент, которые на протяжении почти двух лет удерживали лидерство на российском рынке M&A, вторично не вошли даже в топ-5 в рейтинге отраслей. Это связано с насыщением рынка и ухудшением финансовой ситуации в отрасли.



Зато на первое место вышла отрасль связи за счет уже упоминавшейся сделки по слиянию Wind и 3 Italia. Одна эта сделка сформировала 75% объема российского рынка M&A в ноябре и 24% объема рынка за одиннадцать месяцев текущего года.



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AK&M "Рынок слияний и поглощений"