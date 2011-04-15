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11/01/2017
13:42

Объём платежей через Единый портал государственных и муниципальных услуг в 2016 году вырос почти в 3 раза до 7.9 млрд руб.

Через Единый портал государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ) в 2016 году совершено 7.4 млн успешных платежей на 7.9 млрд руб. Объём платежей 2016 года почти в 3 раза превысил показатели 2015 года, сообщило Министерство связи и массовых коммуникаций РФ.

В 2015 году таких платежей совершено 2.6 млн на 2.9 млрд руб., в 2014 году - 918 тыс. платежей на 780 млн руб.

"В будущем году мы ожидаем дальнейший рост количества и объёма платежей. Получение госуслуг в электронном виде становится более популярным. С 1 января 2017 года у граждан появилась экономическая мотивация заказывать госуслуги через ЕПГУ", - заявил заместитель главы Минкомсвязи России Алексей Козырев, цитируемый в сообщении.

Он сообщил, что при подаче заявления о предоставлении госуслуги в электронной форме предусмотрена льгота по оплате государственной пошлины. Согласно вступившим в силу изменениям в статью 333-35 части второй Налогового кодекса РФ, пошлина рассчитывается с коэффициентом 0.7.

Сейчас на ЕПГУ доступна оплата налогов, пошлин за госуслуги, услуг ЖКХ, штрафов и задолженностей. Оплатить начисления можно с помощью банковских карт, электронных кошельков, через мобильный телефон. Также можно скачать квитанцию для оплаты в банке.


"AK&M" от 11.01.2017
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