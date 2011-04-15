SATO консолидировала 100% DataLase

Компания SATO, ведущий глобальный поставщик решений на рынке, консолидировала 100% долю в британской компании DataLase, являющейся лидером в разработке технологии поточной цифровой печати (inline digital printing, IDP). Об этом говорится в сообщении DataLase.



До приобретения доля SATO в DataLase составляла 33.3%.

Сотрудничество между компаниями продолжается с момента запуска стратегического партнёрства SpeciaLase в октябре 2015 г с целью презентации революционной технологии печати DataLase IDP в Японии и странах АТР.



Уникальное в своём роде решение DataLase IDP обеспечивает возможность высокоскоростной печати, что имеет ключевое значение в сфере упаковки, а также для адаптации и индивидуализации товара.



Сделка между SATO и DataLase оптимизирует синергетический потенциал, в результате чего будет достигнута финансовая экономия, снизится нагрузка на окружающую среду и улучшатся возможности маркетинга в отношении конечных потребителей продукции.



В 2016 году компания DataLase расширила портфель стратегического сотрудничества, разработав IDP-решения для таких брендов, как Ricoh, Xerox, Mundi, KBA-Metronic, Macsa ID и Pulse Inks.







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