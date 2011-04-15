Вслед за российским рынком M&A в целом в 2016 году сократился и суммарный объём топ-30 сделок

Информационное агентство AK&M подготовило рейтинг 30 крупнейших сделок по слияниям и поглощениям на российском рынке M&A в 2016 году. Его результаты наглядно иллюстрируют тенденции, характерные для рынка в целом: продолжающееся падение стоимости сделок, отсутствие интереса к реальному сектору и переход активов к новым владельцам за долги.



Вслед за российским рынком M&A в целом сократился и суммарный объём топ-30 сделок. Если в 2015 году объём рынка составил $33.7 млрд, то в 2016 году он упал почти на четверть - до $25.7 млрд, свидетельствуют данные ИА AK&M.



Это говорит о том, что крупные компании становятся все осторожнее в тратах на фоне макроэкономической неопределённости.



Минимальный порог стоимости сделок, вошедших в рейтинг, также снижается на протяжении последних трёх лет. Если в 2013 году он составил $400 млн, то в 2014 году показатель равнялся $300 млн, в 2015 году - $282 млн, а в 2016 году упал до $200 млн.



В то же время в 2016 году произошла крупнейшая сделка в отрасли связи и одна из трех крупнейших сделок на рынке в целом за последние пять лет. Это слияние итальянских телеком-операторов Wind (принадлежит VimpelCom Ltd) и 3 Italia (владелец - гонконгский многопрофильный холдинг CK Hutchison). Стоимость этой сделки оценивается по доле 3 Italia в размере 8.1 млрд евро ($8.6 млрд). За счёт одной этой транзакции сформировано 33% суммарной стоимости всего рейтинга топ-30 сделок текущего года.



Одна из крупнейших сделок 2016 года не вошла в рейтинг, уточняют аналитики ИА AK&M. Речь идет о том, что в октябре Роснефть завершила покупку контрольного пакета АНК "Башнефть" у Росимущества. Стоимость сделки составила 329.69 млрд руб. ($5.2 млрд). Однако в данном случае и покупатель, и объект сделки - государственные компании, т.е. реальной смены конечного собственника не произошло. Поэтому сделка не включается в рейтинг топ-30.



По сравнению с предыдущим годом изменился формат сделок. Рынок M&A все сильнее концентрируется на локальных транзакциях (где и активы, и покупатель находятся в России). Если в 2015 году российские инвесторы совершили за рубежом 5 сделок (из числа вошедших в рейтинг) на $5.44 млрд, то в 2016 году - всего 4 сделки на $1.28 млрд. Зато суммарная стоимость сделок иностранных покупателей с российскими активами за счет уже упоминавшегося слияния Wind и 3 Italia выросла до $10.86 млрд с $6.1 млрд годом ранее.



В отраслевом разрезе также произошли существенные изменения. Если в прошлом году лидерами рейтинга были строительство и топливно-энергетический комплекс, то в 2016 году ТЭК испытал сильнейшее падение M&A-активности - в рейтинг вошли всего две сделки из этой отрасли в общей сложности на $431 млн (против $7.6 млрд годом ранее). В целом отрасль сейчас переживает катастрофическое падение как стоимости, так и числа сделок - таких низких значений не было ни разу за всю историю наблюдений с 2010 года, отмечают в AK&M. Основной причиной этого остается глобальное снижение цен на нефть.



Зато на первое место по итогам 2016 года в рейтинге топ-30 сделок вышла отрасль связи с 2 сделками суммарно на $8.9 млрд. Строительство и девелопмент с 8 сделками на $8.7 млрд сместились на второе место с первого в прошлом году.



На третье место в рейтинге неожиданно вышла торговля с 6 сделками на $3.1 млрд. В этой отрасли был многолетний спад M&A-активности, который в текущем году сменился резким ростом. В значительной степени это произошло благодаря финансовой группе "Сафмар", которая под занавес уходящего года объявила о покупке сетей по продаже бытовой техники и электроники "Эльдорадо" и "М.Видео".



В то же время бросается в глаза спад интереса покупателей к реальному сектору. Так, от обрабатывающей промышленности в рейтинг вошли всего 5 сделок (две в машиностроении и по одной - в металлургии, химпроме и прочих производствах). Этот тренд был заметен еще 2-3 года назад, напоминают в AK&M, когда стала расти роль инфраструктурных отраслей (девелопмент, связь, финансы, торговля) за счет промышленности. Это связано с негативной макроэкономической конъюнктурой и затянувшейся стагнацией промпроизводства.



Новый тренд 2016 года - рост количества сделок, совершенных в счет погашения долга. Так, банк "Российский капитал" стал в текущем году санатором застройщика "СУ-155" (сделка оценена по размеру обязательств "СУ-155" примерно в $4.9 млрд). Сбербанк стал владельцем московского бизнес-центра President Plaza в счет погашения долгов собственника объекта. А к группе ВТБ перешла башня "Евразия" в деловом центре "Москва-сити" - также в рамках исполнения кредитных обязательств бывшего владельца. В обмен на обслуживание долга перешли к новому собственнику и доли в угольной компании "Заречная" и аффилированных с ней лицах.



AK&M "Рынок слияний и поглощений"