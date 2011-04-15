АЛРОСА в 2016 году увеличила продажи алмазов и бриллиантов на 26% до $4.486 млрд

Группа АЛРОСА в 2016 году, по предварительным данным, реализовала алмазов и бриллиантов на $4.486 млрд, что на 26% больше, чем за аналогичный период 2015 года. Об этом говорится в сообщении АЛРОСА.



Объём продаж в декабре 2016 года составил $176.3 млн, в том числе алмазов - $173 млн.



"Результаты продаж декабря в мелкоразмерном сегменте всё ещё отражают снижение активности мелких и средних индийских алмазогранильных компаний вследствие денежной реформы, проводимой в этой стране. Активность участников рынка в остальных сегментах соответствовала сезонности спроса и нашим ожиданиям",- сказал вице-президент АЛРОСА Юрий Окоемов.



АК "АЛРОСА" (ИНН 1433000147) является одной из крупнейших алмазодобывающих компаний мира, на её долю приходится 97% всех алмазов РФ и около 25% мировой добычи. В состав компании входят: "ЕСО АЛРОСА", "Бриллианты АЛРОСА", а также Айхальский, Мирнинский, Удачнинский и Нюрбинский ГОК. Крупнейшими акционерами АК "АЛРОСА" являются Росимущество и Республика Саха (Якутия).



Чистая прибыль АК "АЛРОСА" за первое полугодие 2016 года по МСФО выросла на 90% до 90.4 млрд руб. с 47.4 млрд руб. годом ранее. Выручка в первом полугодии 2016 года увеличилась на 42% по сравнению с первым полугодием 2015 года и составила 186.7 млрд руб. Показатель EBITDA вырос на 58% до 111.3 млрд руб., маржа EBITDA увеличилась до 60%.





"AK&M" от 11.01.2017