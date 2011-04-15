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11/01/2017
15:44

Франция продала 4.1% акций энергетической компании Engie за 1.1 млрд евро

Правительство Франции продало 4.1% акций энергетической компании Engie за 1.1 млрд евро. Об этом говорится в сообщении государственного агентства Agence des participations de l'Etat.

Акции были проданы институциональным инвесторам.
После данной сделки правительство Франции останется владельцем 28.7% акций.

"Государство останется главным акционером Engie и будет сопровождать группу при реализации плана стратегической трансформации", - отмечается в сообщении.

Французская компания Engie (до 2015 года - GDF SUEZ) реализует проекты в сфере разведки, добычи, переработки и сбыта природного газа, а также в области электроэнергетики.


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