Франция продала 4.1% акций энергетической компании Engie за 1.1 млрд евро

Правительство Франции продало 4.1% акций энергетической компании Engie за 1.1 млрд евро. Об этом говорится в сообщении государственного агентства Agence des participations de l'Etat.



Акции были проданы институциональным инвесторам.

После данной сделки правительство Франции останется владельцем 28.7% акций.



"Государство останется главным акционером Engie и будет сопровождать группу при реализации плана стратегической трансформации", - отмечается в сообщении.



Французская компания Engie (до 2015 года - GDF SUEZ) реализует проекты в сфере разведки, добычи, переработки и сбыта природного газа, а также в области электроэнергетики.





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