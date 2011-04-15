Роснефть завершила строительство линейной части напорного нефтепровода со Среднеботуобинского месторождения

ООО "Таас-Юрях Нефтегазодобыча", дочернее общество НК "Роснефть", завершило строительство линейной части напорного трубопровода увеличенной мощности для транспортировки нефти со Среднеботуобинского нефтегазоконденсатного месторождения. Об этом сообщается на сайте Роснефти.



Трубопровод диаметром 530 мм, мощностью 5 млн т нефти в год и протяжённостью 168 км соединит месторождение с магистральной транспортной системой "Восточная Сибирь - Тихий Океан" с узлом подключения в районе Ленска. Строительно-монтажные работы велись с ноября 2015 года и, несмотря на заболоченность территории и пересечение значительного количества рек, были завершены в срок.



Трубопровод прокладывается подземным способом. До конца текущего года на объекте планируется полностью завершить монтаж узлов пуска и приема средств очистки и диагностики, оборудования систем автоматизации и связи, а также мостовых переходов. В начале 2017 года планируется приступить к строительству подводного перехода методом наклонно-направленного бурения через реку Нюя.



Строительство нефтепровода "Среднеботуобинское НГКМ – ТС ВСТО" реализуется в рамках второй очереди развития предприятия. Проект предусматривает увеличение годового объема добычи до 5 млн т, расширение существующего центрального пункта сбора нефти и приемо-сдаточного пункта с резервуарным парком общим объемом 70 тыс. куб. м.



В настоящее время месторождение и магистральную систему трубопроводов ВСТО уже связывает система внешнего транспорта нефти мощностью до 1 млн т в год.



ООО "Таас-Юрях Нефтегазодобыча" ведет разработку Центрального блока и Курунгского лицензионного участка Среднеботуобинского нефтегазоконденсатного месторождения, расположенного на территории Республики Саха (Якутия). Среднеботуобинское НГКМ входит в тройку самых крупных активов Роснефти в Восточносибирском нефтяном кластере. Планы разработки месторождения предусматривают выход на полку добычи на уровне 5 млн т нефти в год.





"AK&M" от 11.01.2017