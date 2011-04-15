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11/01/2017
16:16

Правительственная комиссия согласовала сделку по приобретению Фондом Шёлкового пути 10% акций СИБУР Холдинга

Правительственная комиссия по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в РФ предварительно согласовала сделку по приобретению Фондом Шёлкового пути (Silk Road Fund, КНР) 10% акций ПАО "СИБУР Холдинг". Об этом говорится в сообщении ФАС.

ПАО "Сибур Холдинг" - крупнейший производитель сжиженных углеводородных газов в РФ.

"Привлечение Фонда Шёлкового пути в качестве стратегического инвестора в СИБУР Холдинг и крупные нефтехимические проекты этого общества положительно скажется на укреплении связей с ведущими финансовыми институтами Китая и повышению доступности финансирования инвестиционных проектов, реализуемых холдингом", - говорится в сообщении ФАС.

Как отмечает антимонопольное ведомство, участие Фонда Шёлкового пути в проектах в России свидетельствует о хорошем уровне деловых отношений и доверительном характере сотрудничества между Российской Федерацией и Китайской Народной Республикой.

ПАО "СИБУР Холдинг" (ИНН 7727547261) является крупнейшим в России производителем нефтехимической продукции. Контрольный пакет акций компании принадлежит Леониду Михельсону.

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