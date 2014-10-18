Величина стоимости активов кредитных организаций увеличена до 31 млрд руб.

Величина стоимости активов кредитных организаций увеличена с 29 до 31 млрд руб. в целях антимонопольного контроля. Как говорится в сообщении ФАС, такое изменение предусмотрено постановлением Правительства РФ N 1518 "О внесении изменения в постановление Правительства РФ от 18.10.2014 N 1072 "Об установлении величин активов финансовых организаций, поднадзорных Центральному банку Российской Федерации, в целях осуществления антимонопольного контроля".



7 января 2017 года вступило в силу постановление Правительства РФ, утверждающее увеличение величины стоимости активов кредитных организаций, при превышении которой требуется получение предварительного согласия антимонопольного органа на совершение предусмотренных статьями 27 и 29 ФЗ "О защите конкуренции" сделок, иных действий в отношении таких организаций, с 29 млрд руб. до 31 млрд руб. Постановление разработано в рамках проведения ежегодного пересмотра величин стоимости активов кредитных и микрофинансовых организаций на основании темпа роста совокупной стоимости активов этих организаций за истекший год.



Комментируя постановление Правительства, заместитель начальника Управления контроля финансовых рынков ФАС Лилия Беляева отметила: "Теперь лица, планирующие совершение предусмотренных ФЗ "О защите конкуренции" сделок, иных действий в отношении кредитных организаций, размер активов которых составляет от 29 до 31 млрд руб., не должны предварительно получать согласие антимонопольного органа, на эти сделки и действия, поскольку они не окажут существенного влияния на состояние конкуренции".



При этом Л.Беляева также уточнила, что, "исходя из результатов исследований, в пересмотре величины стоимости активов микрофинансовых организаций, установленной в постановлении Правительства Российской Федерации от 18.10.2014 N 1072 в размере 3 млрд руб., в настоящее время нет необходимости".





"AK&M" от 11.01.2017