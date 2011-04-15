Инфляция в РФ с 1 по 9 января составила 0.3%. Об этом говорится в сообщении Росстата.



За прошедший период цены на яйца куриные и масло сливочное выросли на 0.5%, рыбу мороженую, молоко, сметану, творог жирный, сыр, рис и водку - на 0.2-0.4%. Одновременно сахар-песок стал дешевле на 0.5%, масло подсолнечное, крупа гречневая, пшено и соль - на 0.1%.



Прирост цен на плодоовощную продукцию в среднем составил 3%, в том числе на свежие огурцы и помидоры - 12.1% и 10.5% соответственно.



На бензин автомобильный цены выросли на 0.1%, на дизельное топливо - на 0.6%.



Проезд в метро стал дороже на 13.1%, трамвае - на 10.1%, троллейбусе и городском муниципальном автобусе - на 9.2% и 6.7% соответственно.





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