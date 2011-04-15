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11/01/2017
18:29

АСВ начинает выплаты страхового возмещения вкладчикам ИнтехБанка

Агентство по страхованию вкладов 12 января 2017 года начинает выплаты страхового возмещения вкладчикам ПАО "ИнтехБанк". Об этом говорится в сообщении агентства.

Выплата возмещения осуществляются через Сбербанк, ВТБ 24, ПАО "АК БАРС" Банк, действующие от имени агентства и за его счет в качестве банков-агентов. Каждый из указанных банков-агентов уполномочен проводить выплату возмещения только определённой группе вкладчиков ПАО "ИнтехБанк". Распределение вкладчиков по банкам-агентам произведено в зависимости от места жительства вкладчика, а также от начальной буквы его фамилии.

Для определения своего банка-агента вкладчик может воспользоваться сервисом "Найти свой банк-агент" на официальном сайте АСВ. Определив таким образом свой банк-агент, вкладчик может обратиться за выплатой возмещения в любое его подразделение, перечень и режим работы которых указаны в этом же разделе сайта.

ЦБ РФ 23 декабря 2016 года назначил временную администрацию в Интехбанк. Такое решение принято в связи с неустойчивым финансовым положением ИнтехБанка. Функции временной администрации по управлению банком сроком на шесть месяцев возложены на Агентство по страхованию вкладов.

ПАО "ИнтехБанк" осуществляет свою деятельность на рынке банковских услуг с 1994 года. Банк имеет генеральную лицензию ЦБ РФ на осуществление банковских операций, является участником системы обязательного страхования вкладов.


"AK&M" от 11.01.2017
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