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11/01/2017
17:44

Правительство в 2017 году продолжит поддерживать отдельные отрасли промышленности

Меры поддержки отдельных отраслей промышленности, принятые Правительством в Плане действий по обеспечению стабильного социально-экономического развития РФ в 2016 году, будут продолжены. Об этом заявил глава Минэкономразвития Максим Орешкин по итогам совещания в Правительстве, свидетельствует сообщение министерства.

"Одновременно с этим будет вестись работа по переформатированию в дальнейшем этих мер с точки зрения нахождения долгосрочного равновесия для этих отраслей и выработке новых подходов, чтобы отрасли успешно развивались", - сказал он.

По словам министра, на совещании было констатировано, что меры поддержки отдельных отраслей российской промышленности в 2016 году позволили им чувствовать себя вполне уверенно, несмотря на ухудшение внешних условий.

"Были поддержаны именно те болевые точки в экономике, где произошёл серьёзный структурный спад спроса. В первую очередь речь идёт об автомобилестроении", - сказал он.

В ходе совещания обсуждалась и подготовка нового стратегического документа, комплексного плана действий Правительства, рассчитанного на длительную перспективу - до 2025 года.

"Думаю, примерно через два месяца, в марте месяце у нас уже будет такая работоспособная версия, некий промежуточный итог работы над проектом документа", - сказал М.Орешкин, напомнив, что, согласно поручению президента, финальная версия документа будет готова в мае.

Работа над планом мер по ускорению и повышению темпов роста российской экономики на 2017-2025 годы уже начата. Её планируется вести совместно с бизнес-объединениями, аналитическими группами. "Один из таких следующих этапов в деятельности - это получение предложений от министерств и ведомств, которые также будут учитываться при составлении плана", - сказал глава Минэкономразвития.


"AK&M" от 11.01.2017
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