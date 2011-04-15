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11/01/2017
18:38

С 1 февраля страховые пенсии будут проиндексированы по фактической инфляции - на 5.4%

С 1 февраля страховые пенсии будут проиндексированы по фактической инфляции - на 5.4%. Об этом говорится в сообщении Минтруда со ссылкой на министра Максима Топилина.

При этом в 2017 году страховые пенсии вырастут в целом на 5.8%, как предусмотрено законом "О бюджете Пенсионного фонда Российской Федерации на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов" (с 1 апреля 2017 года размер страховых пенсий будет дополнительно скорректирован).

Кроме того, министр сообщил об индексации социальных пособий. С 1 февраля 2017 года на 5.4% (уровень фактической инфляции за 2016 год) будут проиндексированы многие социальные пособия - ежемесячные денежные выплаты инвалидам, ветеранам, чернобыльцам, пособия при рождении детей, по уходу за детьми, другие виды социальной поддержки. Необходимые финансовые средства в бюджете предусмотрены.


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