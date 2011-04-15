Дайджест газеты "Ведомости" от 12 января 2017 года



Анонсы газеты "Ведомости" от 12 января 2017 года.









ЭКСПОРТ ПОДДЕРЖКИ НЕ ЗАСЛУЖИВАЕТ



Правительство делает ставку на экспортеров, чтобы заставить расти экономику. Но основной инструмент поддержки экспорта неэффективен, решила Счетная палата



Счетная палата проанализировала, как Росэксимбанк исполнил свои целевые показатели, и собирается рекомендовать правительству приостановить докапитализацию банка в 2017 г. "До оценки итогов наращивания им кредитного портфеля в первом полугодии", - объясняют аудиторы.



Рост экспорта может стать одним из драйверов экономического роста, посчитали в правительстве и сделали на него ставку: теме поддержки экспорта посвящен один из приоритетных проектов. Росэксимбанк (принадлежит Российскому экспортному центру, РЭЦ, "дочке" ВЭБа) - ключевой агент правительства в поддержке экспорта, он дает различные виды гарантий и кредитов. Основные клиенты - несырьевые экспортеры, средние и крупные экспортные проекты. Почему аудиторы считают, что банк неэффективно потратил бюджетные деньги, внесенные в его уставный капитал в 2014-2016 гг.





РИСК ПРОГРЕССА

10 МЛН РОССИЯН МОЖЕТ ОСТАТЬСЯ БЕЗ РАБОТЫ ИЗ-ЗА САМОУПРАВЛЯЕМЫХ АВТОМОБИЛЕЙ





В начале прошлого года в России был зарегистрирован 51 млн автомобилей (44 млн легковых, 6 млн грузовиков и около миллиона автобусов). К сожалению, Росстат не позволяет понять, сколько на эти миллионы машин приходится профессиональных водителей. Если сложить автобусы с грузовиками и добавить миллион таксистов и никак не меньшее число водителей, работающих в государственных и региональных администрациях, крупных компаниях, полиции, "Скорой помощи" и т. д., то выходит фантастическое число примерно в 10 млн человек.



Почему это фантастическая цифра? Потому что вся мужская рабочая сила в России составляет около 35 млн человек (а водители в подавляющем большинстве мужчины). Получается, что 25% трудоспособного мужского населения скоро потеряет работу.



Из-за развития технологий комбайнеры, банковские операционистки, пилоты и даже учителя - все находятся в зоне риска. Кто из них быстрее окажется в зоне резкого падения спроса, предсказать сложно.





СНИЖЕНИЕ ЦЕН ЗАБЛОКИРОВАНО



Ценовая конкуренция завела российских сотовых операторов в тупик: их выручка стала падать. Тарифам остается только расти



На российском сотовом рынке появились признаки ослабления ценовой конкуренции, следует из обзора "Сбербанк CIB". Одним из таких признаков его авторы считают повышение "Мегафоном" тарифов в конце декабря 2016 г. Об ослаблении конкуренции говорит не только повышение тарифов, считают аналитики "Сбербанк CIB". Ранее свидетельством этого они называли отказ МТС от дальнейшего расширения розничной сети.



Дорогие пакетные тарифы в Москве выросли на 13-17% (хотя включенных минут в них стало на 10-25% больше), стоимость дешевых тарифов не изменилась, но снизился лимит разговоров и передаваемых данных. Аналогичные изменения произошли и в других регионах. С большой вероятностью "Вымпелком", конкурирующий с "Мегафоном" на полках "Евросети" и "Связного", тоже повысит тарифы, прогнозирует "Сбербанк CIB".





"ВСЕХ ИХ ЕЩЕ НАДО СУДИТЬ"



Исландия - единственная западная страна, где после кризиса 2008 г. руководители банков-банкротов отправились за решетку. Сделал это спецпрокурор Оулавюр Хёйксон, раньше служивший начальником полиции городка с 6500 жителями



Исландия стала единственной западной страной, где руководство банков понесло ответственность за действия, которые привели к кризису 2008 г.



В Исландии верят, что задача тюремного заключения - не наказать, а перевоспитать. Поэтому тюрьма Kviabryggja, куда попадают фигуранты дел Хёйксона, на тюрьму нисколько не походит. Она находится в двух часах езды от Рейкьявика. К ней ведет единственная дорога через лавовые поля. Тюрьма переделана из фермы с участком в 35 га. В декабре 2016 г. в в ней сидело пять банкиров и еще 17 осужденных за ненасильственные преступления. У каждого собственная комната с компьютером и PlayStation, к их услугам спортзал, мини-гольф, библиотека и даже бильярд. Если члены семьи пожелают, они могут дни напролет жить в тюрьме с близкими.



Есть и трудотерапия. Заключенные могут (но не обязаны) ухаживать за овцами и лошадьми, убирать тюрьму, готовить еду. За это им платят по 2 евро в час. Банкиры также ведут с другими заключенными образовательные беседы о финансах. Осужденным разрешается прогуливаться за пределами тюрьмы.





ВОЗВРАЩЕНИЕ К ЛЮКСУ



Рост российского рынка товаров класса люкс, начавшийся в прошлом году, продолжится и в 2017 г., утверждают Exane BNP Paribas и Contactlab



Российский рынок люксовых товаров в евро сокращался в последние три года: в 2013 г. продажи на российском рынке люксовых товаров составили 5,5 млрд евро, в 2014 г. - 4,3 млрд евро, в 2015 г. - 3,2 млрд евро, говорится в совместном исследовании консалтинговых компаний Exane BNP Paribas и Contactlab. В 2016 г. рынок вырос предположительно до 3,5 млрд евро, подсчитала Contactlab, рост продолжится и в 2017 г., полагают Exane BNP Paribas и Contactlab. Среди основных причин, повлиявших на это, исследователи выделяют стабилизацию экономической ситуации и рост потребительского доверия.





ВТБ ЗАБИРАЕТ СТАНЦИЮ



ВТБ пытается забрать у ТГК-2 за долги электростанцию в Македонии. Ранее компания оценивала ТЭЦ почти в 8 млрд руб.



ВТБ может получить принадлежащую ТГК-2 группы "Синтез" экс-сенатора Леонида Лебедева македонскую ТЭЦ "ПГУ Скопье". Ее мощность - 220 МВт. "Мы подали обращение на взыскание 100% компании Bitar, которая владеет македонской ТЭЦ", - сказал "Ведомостям" представитель ВТБ. У банка имеется вступившее в силу решение суда о взыскании с ТГК-2 более 10 млрд руб., добавил он.



В сентябре прошлого года Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск ВТБ к ТГК-2 на 10,9 млрд руб. В 2014 г. ТГК-2 взяла в кредит у госбанка 9,8 млрд руб. Деньги понадобились на рефинансирование и выкуп имущества из залога. Но в 2015 г. ТГК-2 допустила просрочку по кредиту, и ВТБ потребовал досрочного возвращения средств и начисленных процентов.





ВОЕННО-КИТАЙСКИЙ МАГАЗИН



"Военторг". Дмитрий Рыболовлев, владелец здания, может получить за него, по оценке экспертов, около 10 млрд руб.



Федеральная антимонопольная служба (ФАС) сообщила, что одобрила ходатайство гонконгской "Эф-пи-эйч юроп холдингс II (Эйч-кей) лимитед" (FPH Europe Europe Holdings II (HK) Limited) о приобретении прав, позволяющих определять условия предпринимательской деятельности ОАО "Торговый дом "Центральный военный универсальный магазин" (ЦВУМ). ЦВУМ, принадлежащий структуре Дмитрия Рыболовлева, владеет бизнес-центром "Воздвиженка-центр" (он же "Военторг") площадью 70 000 кв. м.



Покупателем выступает китайская Fosun International, ее партнером в проекте будет компания Avica (управляет фондами коммерческой недвижимости, среди инвесторов которых бывший владелец "Тройки диалог" Рубен Варданян), сообщили "Ведомостям" три человека, близких к разным участникам сделки.



"Военторг" - знаковый объект, расположен недалеко от Кремля, рассуждает директор департамента рынков капитала в компании "Colliers International Москва" Саян Цыренов. Сделку он оценивает в 9-10 млрд руб.





КИТАЙСКИЙ НОВЫЙ ГОД КАК ФОРС-МАЖОР



Новогодние праздники в Китае нередко влияют на график поставок товаров в Россию. Чтобы избежать потерь, надо знать специфику местного рынка



На Новый год друзья из России поздравляли меня с наступлением года Петуха. Здесь, в Китае, получить такое поздравление 1 января удивительно, поскольку китайский Новый год празднуется по лунному календарю и, следовательно, приходится на разные даты каждый год. В 2017 году китайский Новый год, или, если переводить буквально, "весенний праздник", приходится на 28 января. Поскольку Китай является глобальной производственной площадкой, китайские праздники оказывают влияние на режим работы бизнесов по всему миру. Вот несколько фактов, почему новый год так влияет на работу компаний в Китае:



?У рабочих большинства китайских предприятий практически не бывает личных отпусков. В трудовом договоре прописана возможность предоставления недельного отпуска сотруднику по заявлению, но в целом это все. В 2004 г., когда я приехал в Китай, рабочие на многих производствах имели один выходной… в месяц. Сейчас больше, но люди все равно начинают разбегаться с заводов недели за две до праздника.





СПРОС НА ВЫНОСЛИВОСТЬ



Чтобы восстановить силы, растраченные в кризис, и снять стресс, компании устраивают для сотрудников паломнические туры, заплывы через Волгу и отправляют на тренинги выносливости



В 2016 г. нагрузка у многих работающих россиян возросла. Профессиональное выгорание испытывает 50% сотрудников, выяснили исследователи из аналитического центра "Альфастрахование". Только по официальной статистике число больничных листов, выданных по причине психических расстройств и нарушений поведения, в России составляет около 131 000 в год, болезней нервной системы - около 391 000, сообщил "Ведомостям" представитель Минздрава России. Однако реальных случаев нервных расстройств, депрессий и проч., которые люди переживают на ногах, в разы больше, по оценкам страховых компаний. И российские работодатели, чтобы сохранить эффективность, начали задумываться о профилактике стресса.





НЕФТЯНИКИ РЕШИЛИСЬ ИНВЕСТИРОВАТЬ



Нефтяники готовятся снова увеличить инвестиции. В них вселяет уверенность восстановление цен на нефть



Нефтяные компании готовятся нарастить капзатраты в 2017 г. после того, как снижали их в последние два года, свидетельствуют прогнозы Wood Mackenzie и других специалистов. Нефть Brent торгуется около отметки $55 за баррель с тех пор, как ОПЕК и другие производители в декабре впервые с 2001 г. договорились о сокращении добычи. Нынешний уровень цен примерно вдвое выше, чем в начале 2016 г., и это вселяет уверенность в нефтяников.



По прогнозам Wood Mackenzie, глобальные капитальные затраты 60 ведущих нефтяных компаний вырастут на 3% до $450 млрд в 2017 г.









Информация предоставлена редакцией газеты "Ведомости".

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"AK&M" от 12.01.2017