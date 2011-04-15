Дайджест газеты "Коммерсант" от 12 января 2017 года



В ЗАКОНОПРОЕКТЕ "О СВЯЗИ" ПОЯВИЛИСЬ ТОЧКИ

МИНКОМСВЯЗЬ ХОЧЕТ ПРЕДПИСАТЬ ОПЕРАТОРАМ ОБМЕНИВАТЬСЯ ТРАФИКОМ ЧЕРЕЗ ГОСУДАРСТВО





Поправки к закону "О связи", разработанные в 2016 году профильным министерством, в ходе общественного обсуждения вызвали критику со стороны МТС и "Вымпелкома". Но по итогам дискуссии Минкомсвязь решила не смягчать, а, напротив, ужесточить проект, обязав операторов связи подключаться к точкам обмена трафиком из государственного реестра. Эти изменения выгодны подконтрольной "Ростелекому" компании MSK-IX, а операторам грозят дополнительными затратами.





ВОДКЕ ДОЛИВАЮТ МИНИМУМ

ЕЕ МРЦ ВЫРАСТЕТ НА 15%



Минфин хочет в этом году увеличить минимальную розничную цену (МРЦ) на водку на 15%, до 219 руб. за бутылку 0,5 л. Такое предложение может быть связано с выросшим с 1 января акцизом на крепкий алкоголь. За поднятие МРЦ на водку до такого уровня ранее выступали ее производители: теперь же, когда акциз стал больше, они считают, что справедливее была бы цена уже не ниже 230-240 руб.





ГРАЖДАНЕ СТАЛИ СУБЪЕКТИВНО БЕДНЕЕ

МОНИТОРИНГ / БЛАГОСОСТОЯНИЕ ДОМОХОЗЯЙСТВ



Вчера Высшая школа экономика (ВШЭ) опубликовала мониторинг экономического благосостояния и социального самочувствия граждан в 2016 году. За 25 месяцев экономического спада - с ноября 2014 года по ноябрь 2016 года - прирост потребительских цен составил 23,5%, а падение оборота розницы - 15,4%, фиксируют аналитики. При этом по сравнению с октябрем 2014 года, до которого реальные доходы росли, они сократились на 12,7%, и признаков их восстановления не наблюдается.





СОЦИАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ ВВЕДУТ В ЗАКОН

НЕЗАЩИЩЕННЫМ КАТЕГОРИЯМ ДОБАВЯТ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ САМОДОСТАТОЧНОСТИ



Минэкономики разработало законопроект, которым предлагает законодательно закрепить статус социального предпринимательства. Документ является уже не первой попыткой чиновников определить это понятие. Сейчас его предложено распространить на предприятия малого и среднего бизнеса, 30% работников которых являются инвалидами, одинокими или многодетными родителями, выпускниками детских домов и бывшими заключенными. Самим предпринимателям проект нравится, но они отмечают, что принять его надо было еще много лет назад.





МИНСЕЛЬХОЗ ВЫРАСТИЛ ЗАПРОС

ВЕДОМСТВО ПРОСИТ УЖЕ 50 МЛРД РУБ. НА ПОДДЕРЖКУ АГРАРИЕВ



Как стало известно "Ъ", Минсельхоз обратился к Минэкономики с просьбой предусмотреть в плане мероприятий, направленных на возобновление экономического роста в 2017 году, дополнительные 50 млрд руб. для АПК - сейчас в документе значится лишь 13,8 млрд руб. на поддержку сельхозмашиностроения. В прошлом году ведомство безуспешно просило выделить 23 млрд руб. на увеличение льготного кредитования аграриев, теперь же дополнительное финансирование потребовалось на докапитализацию Россельхозбанка, возмещение части затрат на модернизацию объектов АПК и на оплату хранения государственного зерна.





ЖИЗНЬ ЧИНОВНИКОВ ВЫВОДЯТ ИЗ ИНТЕРНЕТА

ОНИ ГОТОВЯТСЯ ОТЧИТЫВАТЬСЯ О СВОЕЙ АКТИВНОСТИ В СЕТИ



В 2017 году жизнь чиновников усложнится из-за дополнительной отчетности. На внутреннем сайте Госдумы появилось предупреждение о том, что все ее сотрудники теперь обязаны в рамках декларационной кампании заполнить сведения об "общедоступной информации", которую они размещали в интернете. Чиновники говорят, что эти требования размыты и маловыполнимы, а сами госслужащие и так перегружены отчетностью. Форма была утверждена правительством накануне Нового года. Она стала обязательной как для государственных и муниципальных служащих, так и для желающих устроиться на работу.





КАТАСТРОФА БЕЗ ВНЕШНЕГО ВОЗДЕЙСТВИЯ

ЭКСПЕРТЫ УСТАНОВИЛИ, ЧТО ТУ-154 НЕ СБИВАЛИ И НЕ ВЗРЫВАЛИ



Как стало известно "Ъ", на днях были завершены назначенные военным следствием взрывотехнические экспертизы извлеченных со дна Черного моря обломков самолета Ту-154Б-2, разбившегося 25 декабря 2016 года сразу после вылета с сочинского аэродрома Адлер. Следов криминального взрыва на борту самолета или его боевого поражения ракетой эксперты не обнаружили - таким образом, высказываемые ранее предположения о теракте были изучены следствием и аргументированно исключены из списка возможных причин катастрофы, жертвами которой стали 92 человека.





ОНК ПОПОЛНЯТ НЕ СКОРО

ПРАВОЗАЩИТНИКИ И ОБЩЕСТВЕННИКИ СОГЛАСОВАЛИ ПОПРАВКУ К ЗАКОНУ



Секретарь Общественной палаты (ОП) Александр Бречалов, глава президентского Совета по правам человека (СПЧ) Михаил Федотов, уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова и правозащитники вчера согласовали поправку к закону об общественных наблюдательных комиссиях (ОНК) за обеспечением прав человека в местах принудительного содержания. Поправка, которая позволит провести дополнительный набор в ОНК, на этой неделе будет передана спикеру Госдумы Вячеславу Володину. Между тем правозащитники готовят новый коллективный иск, оспаривающий формирование ОНК в октябре 2016 года.





ВЭБ ПОССОРИЛСЯ С БЫВШИМИ СОТРУДНИКАМИ

ЭКС-МЕНЕДЖЕРЫ ГОСКОРПОРАЦИИ ЖАЛУЮТСЯ ПРЕМЬЕРУ НА НАРУШЕНИЯ ТРУДОВОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА





Смена руководства в ВЭБе в феврале 2016 года привела к конфликту с частью трудового коллектива. Десятки сотрудников из прежней команды направили письмо премьеру Дмитрию Медведеву с жалобами на незаконные увольнения и невыплату вознаграждений за 2015 год. В ВЭБе обвинения отвергают и настаивают на законности своих действий. Эксперты называют ситуацию предсказуемой для масштабной трансформации организаций такого уровня, подчеркивая, что разбираться с нарушениями следует не правительству, а трудовой инспекции.





ТУРИСТИЧЕСКИЙ ПОТОК СВЕРНУЛ НА СТОЛИЦУ

В НОВОГОДНИЕ ПРАЗДНИКИ В МОСКВЕ РЕЗКО ВЫРОСЛО ЧИСЛО ГОСТЕЙ



Рост популярности Москвы в информационном пространстве начал влиять на туристический рынок. Во время новогодних каникул столица оказалась самым растущим российским направлением: спрос на поездки сюда со стороны россиян вырос на 15-25%, интуристов - на 5%. Число выезжающих за рубеж россиян в тот же период выросло на 15-20%.





АУДИТОРЫ ДОЖДАЛИСЬ КОМПЕНСАЦИИ

МИНФИН РЕШИЛ ВОПРОС С ФОНДАМИ СРО



Три саморегулируемые организации (СРО) аудиторов, утратившие свой статус c 1 января 2017 года, могут свободно распоряжаться средствами компенсационных фондов, сообщили в Минфине. Таким образом, ранее обсуждавшаяся идея о передаче этих средств двум действующим СРО вряд ли реализуется. Впрочем, раздадут ли эти средства СРО своим членам или потратят на личные нужды - пока вопрос открытый.





ЭНЕРГЕТИКАМ ПОВЕЗЛО С ПОГОДОЙ

ПОТРЕБЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ В РОССИИ НЕОЖИДАННО ВЫРОСЛО В 2016 ГОДУ



Спрос на электроэнергию в России, стагнировавший на протяжении последних нескольких лет, по итогам 2016 года неожиданно вырос на 1,7%. Энергетикам помогли большие перепады температур зимой и летом. В наибольшем выигрыше оказались гидроэнергетики, в предыдущие годы жаловавшиеся на нехватку воды: "Системный оператор" загружал их больше обычного, чтобы снизить цены на электроэнергию. Но аналитики не видят в росте спроса долгосрочной тенденции, ожидая снижения потребления по итогам 2017 года.





БЕНЗИН УТЕКАЕТ СВОЗЬ ШПАЛЫ

ОАО РЖД СОГЛАСИЛОСЬ С ИДЕЕЙ СОЗДАНИЯ БАЛАНСА ПЕРЕВОЗОК НЕФТЕПРОДУКТОВ





ОАО РЖД, продолжающее терять рынок транспортировки нефтепродуктов, в том числе и в пользу трубопроводного транспорта, поддержало идею железнодорожных операторов о создании транспортного баланса нефтяной отрасли на три-пять лет. Но аналитики полагают, что поправить ситуацию уже не удастся, поскольку ОАО РЖД в свое время не заблокировало строительство новых нефтепродуктопроводов, предоставив нефтяникам долгосрочные скидки.





ШИННИКИ ПОДКАТЫВАЮТ К ВОССТАНОВЛЕНИЮ

РЫНОК ПЕРЕЖИЛ КРИЗИС БЛАГОДАРЯ ЭКСПОРТУ И ЖДЕТ РОСТА ВНУТРЕННИХ ПРОДАЖ





Российский рынок шин в 2016 году, по оценкам его участников, сократился примерно на 11% после падения примерно на 20% в 2015 году. Но крупные иностранные игроки смогли пройти два сложных года кризиса благодаря росту экспорта и в прошлом году даже наращивали производство. В этом году выпуск шин может продолжить рост, поскольку основные игроки ожидают увеличения внутренних продаж в надежде на восстановление рынка легковых машин.





РЕКЛАМЕ ТЕСНО В ТЕЛЕВИЗОРЕ

ОНЛАЙН-ВИДЕО ЗАРАБОТАЛО НА КРУПНЫХ БРЕНДАХ



Расходы на видеорекламу в рунете в прошлом году росли на 18%, обгоняя рост ее аудитории. Ключевыми рекламодателями для этого рынка стали крупнейшие компании, включая Procter & Gamble, Unilever и Coca-Cola. Но этот вид рекламы они пока рассматривают только как дополнение к кампаниям, запущенным на ТВ: в интернет уходит лишь 6% всех бюджетов, выделенных на видео.





Информация предоставлена редакцией газеты "Коммерсант".

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"AK&M" от 12.01.2017