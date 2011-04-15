Северное морское пароходство консолидировало 100% уставного капитала компании Northern Shipping

ОАО "Северное морское пароходство" (СМП) 20 декабря увеличило долю в уставном капитале компании Northern Shipping Limited (Гонконг) до 100%. Об этом говорится в сообщении СМП.



Доля голосующих акций компании Northern Shipping, принадлежавших пароходству до консолидации, в сообщении не раскрывается.



ОАО "Северное морское пароходство" (ИНН 2901008432) создано в 2000 году. Компания состоит из пяти отделов - фрахтового, агентского, контейнерного, экономического и экспедиторского, имеет лицензии на агентирование морских судов и брокерскую деятельность (фрахтование судов и грузов). СМП осуществляет портовое агентирование судов, фрахтование судов и грузов, а также экспедирование грузов. Компания работает на национальном и международном рынках морских перевозок.



По данным ИПС "ДатаКапитал" ИА АК&М, чистая прибыль СМП по РСБУ за 9 месяцев 2016 года выросла на 14.31% до 186.583 млн руб. со 163.219 млн руб. за аналогичный период 2015 года. Выручка увеличилась на 26.18% до 2.533 млрд руб. с 2.007 млрд руб., прибыль от продаж - на 55.29% до 306.293 млн руб. со 197.237 млн руб., прибыль до налогообложения снизилась на 6.29% до 221.206 млн руб. с 236.046 млн руб.







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