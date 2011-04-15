Продажи автомобилей Volkswagen в России в 2016 году снизились на 4.3% до 166.9 тыс.

Мировые продажи автомобилей Volkswagen в 2016 году выросли на 3.8% до 10.312 млн по сравнению с 2015 годом. Об этом говорится в сообщении компании.



Продажи в России за этот период сократились на 4.3% до 166.9 тыс. автомобилей, а в странах Западной Европы - выросли на 3.4% до 3.549 млн.



В декабре текущего года концерн Volkswagen реализовал в мире 933.3 тыс. авто, что на 11.8% больше, чем в декабре 2015 года. Продажи в России в прошлом месяце увеличились на 0.9% до 16.6 тыс.



"В 2017 году мы приложим ещё больше усилий для развития цифровых технологий, автопилотирования, электромобильности наших продуктов и всего предприятия. В то же время мы не будем пренебрегать и нашей текущей основной деятельностью. В этом году марки концерна выпустят на дороги почти 60 новых моделей автомобилей для наших клиентов, - отметил предправления концерна Маттиас Мюллер. - Мы продолжаем интенсивно работать над созданием электромобилей, и в ближайшие 2 года на рынке появится более десятка новых моделей с электроприводом".



Volkswagen AG - крупнейший в Европе автопроизводитель, который объединяет такие марки, как Volkswagen, Audi, Skoda, SEAT. В подразделение корпорации по производству автомобилей класса "люкс" входят такие известные марки, как Lamborghini, Bentley, Bugatti. В 2009 году Volkswagen приобрел 49.9% акций Porsche AG, слияние с которой завершилось в 2010 году. Компания занимается выпуском грузового транспорта через отделение Volkswagen Commercial Vehicles, а также марку Scania. Штаб-квартира Volkswagen расположена в Вольфсбурге. Дочерняя структура компании в РФ - "Фольксваген Груп Рус" - в 2007 году запустила завод в Калуге проектной мощностью 150 тыс. автомобилей в год.



Мировые продажи автомобилей Volkswagen в январе-ноябре 2016 года выросли на 3.1% до 9.379 млн по сравнению с аналогичным периодом 2015 года, продажи в России сократились на 4.8% до 150.3 тыс.







"AK&M" от 12.01.2017