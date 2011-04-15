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12/01/2017
10:41

Airbus в 2016 году увеличила поставки самолётов на 8% до 688

Компания Airbus в 2016 году установила новый рекорд, поставив 688 воздушных судов 82-м заказчикам. Как сообщает пресс-служба Airbus, объём поставок увеличился более чем на 8% по сравнению с 2015 годом.

За отчётный период клиентам было передано 545 узкофюзеляжных самолётов семейства A320, в том числе 68 - A320neo, 66 - A330, 49 - A350 XWB и 28 - A380. Более 40% поставок узкофюзеляжных самолётов пришлось на модель A321 с увеличенной пассажировместимостью.

Таким образом, уже 14 лет подряд компания планомерно наращивает количество поставленных самолётов, отмечается в сообщении.

За отчётный период Airbus получила 731 твердый заказ от 51-го заказчика, включая 8 новых. Среди заказанных лайнеров - 607 узкофюзеляжных ВС и 124 широкофюзеляжных. Общий портфель заказов компании в настоящее время составляет рекордные 6.874 тыс. воздушных судов каталожной стоимостью $1.018 млрд.

Airbus Group (ранее - концерн EADS) - мировой лидер в аэрокосмической и оборонной отрасли, а также в предоставлении сопутствующих услуг. По состоянию на конец 2015 года в группе, включая компании Airbus, Airbus Defence and Space и Airbus Helicopters, работало около 138.6 тыс. человек.

Чистый доход Airbus Group за 9 месяцев 2016 года снизился на 4.68% до 1.811 млрд евро с 1.9 млрд евро за аналогичный период прошлого года. Выручка уменьшилась на 0.7% до 42.7 млрд евро с 43 млрд евро, показатель EBIT без учёта единовременных операций - на 13.87% до 2.415 млрд евро с 2.804 млрд евро. Объём полученных заказов группы сократился на 34.58% до 73.2 млрд евро со 111.9 млрд евро, а суммарный портфель заказов к концу III квартала достиг 986 млрд евро.

"AK&M" от 12.01.2017
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