АФК "Система" увеличила долю в МТС-банке

"Система Телеком Активы" ("дочка" АФК "Система") приобрела 100% долей в ЗАО "Ламинея", АО "Промторгцентр" и ООО "Нотрис" - компаниях-миноритариях МТС-банка - и таким образом увеличила долю в банке почти до 100%. Об этом сообщает газета "Коммерсант".



Сделка была закрыта в декабре 2016 года. Сумма сделки не раскрывается.



В прямом владении "Системы" в настоящее время находится 71.87% МТС-банка, остальная доля - через дочерние компании. В конце прошлого года АФК и подконтрольная ей компания МТС выкупили допэмиссию МТС-банка на 10.5 млрд руб. В феврале 2016 года АФК "Система" и МТС уже выкупали допэмиссию банка на 5 млрд руб.



ПАО "Акционерная финансовая корпорация "Система" (АФК "Система", ИНН 7703104630) - публичная диверсифицированная корпорация, обслуживающая более 100 млн потребителей в таких отраслях, как телекоммуникации, высокие технологии, ТЭК, радио и космические технологии, банковские услуги, розничная торговля, масс-медиа, туризм и медицинские услуги. Компания основана в 1993 году.



Уставный капитал АФК "Система" составляет 868.5 млн руб. и разделён на 9.65 млрд обыкновенных акций номиналом 0.09 руб. Основной акционер - Владимир Евтушенков.



Скорректированная чистая прибыль в доле АФК "Система" по МСФО за III квартал 2016 года выросла в 12.5 раза до 6.005 млрд руб. с 481 млн руб. годом ранее. Чистая прибыль в доле АФК составила 1.371 млрд руб. против 481 млн руб. (рост в 2.85 раза). Выручка увеличилась на 1.3% до 185.204 млрд руб. со 182.885 млрд руб., скорректированный показатель OIBDA - на 8.7% до 56.425 млрд руб. с 51.898 млрд руб., скорректированная операционная прибыль - на 6.1% до 30.571 млрд руб. с 28.823 млрд руб.



По данным ИПС "ДатаКапитал" ИА АК&М, чистая прибыль АФК "Система" по РСБУ за I квартал 2016 года снизилась в 3.17 раза до 30.747 млрд руб. с 97.38 млрд руб. годом ранее. Выручка упала в 3 раза до 10.476 млн руб. с 32.642 млн руб., валовая прибыль - в почти в 2 раза до 10.476 млн руб. с 20.728 млн руб., прибыль до налогообложения - в 3.5 раза до 30.49 млрд руб. со 105.925 млрд руб.





AK&M "Рынок слияний и поглощений"