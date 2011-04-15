Качество управления госимуществом должно быть существенно повышено, заявляет Счетная палата

Качество управления госимуществом должно быть существенно повышено. Об этом говорится в сообщении Счетной палаты.



Контрольное ведомство полагает, что сведения информационных систем Росимущества об относящихся к государственной казне РФ объектов недвижимого и движимого имущества в значительной степени не актуальны. Количество таких объектов недвижимости в ЕГРП Росреестра более чем в 3 раза превышает число учтенных в реестре федерального имущества. Так, выборочной проверкой контрольного органа подтверждено отсутствие в реестре 185 объектов, не подлежавших приватизации в составе имущественных комплексов ФГУП.



По словам аудитора М.Рохмистрова, в составе казны отражаются сведения о выбывших объектах, а также об объектах, закрепленных за правообладателями. Например, об объектах общей площадью 6 тыс. кв. метров, переданных более года назад в хозяйственное ведение ФГУП "Почта России", ФГУП "РТРС" и ФГУП "Росразмещение". Не актуальна информация об обременениях объектов казны. Так, не в полном объеме отражены сведения о передаче имущества в доверительное управление ГК "Автодор".



"Необходимо проведение сплошной инвентаризации имущества казны Российской Федерации, как это предусмотрено Законом о бухгалтерском учете и методическими рекомендациями Минфина России", - заявил М.Рохмистров.



По его словам, сведения реестра федерального имущества являются основой формирования данных о стоимости нефинансовых активов государственной казны Российской Федерации в отчетности Росимущества и, как следствие, в сводном балансе исполнения федерального бюджета.



При проведении проверки установлено, что стоимость недвижимого имущества казны, учтенного в сводном балансе Росимущества по итогам 2014 и 2015 годов, ежегодно завышалась на 80% от его совокупной стоимости. Причина - некорректное внесение данных о стоимости объектов в реестр федерального имущества.



В первую очередь, речь идет об объектах, расположенных в Республике Казахстан. Они были переданы РФ и учтены в реестре федерального имущества в апреле 2014 года на основании межправительственного соглашения. "В составе указанного имущества более 1700 объектов недвижимости стоимостью около 2.5 млрд руб. В реестре оно стало стоить более чем в 500 раз больше. Это объясняется Росимуществом искажением единицы измерения стоимости ряда объектов при внесении в реестр информации о них", - пояснил М.Рохмистров.



В тысячу раз завышена стоимость объекта "Памятник погибшим воинам-интернационалистам", расположенного в Москве на Поклонной горе. По данным реестра, его стоимость составляет 20 млрд руб., что не соответствует акту о приемке - передаче объекта, согласно которому памятник стоит 20 млн руб. В общей сложности еще на 20 млрд руб. завышена стоимость десяти объектов недропользования в Ханты-Мансийском Автономном округе - Югре.



В целом, формированию полной и достоверной информации о состоянии нефинансовых активов казны препятствует тот факт, что балансовая стоимость указывается в реестре только в случае принятия объектов от балансодержателей, поэтому значительное количество объектов отражено по нулевой стоимости, подчеркивает Счетная палата.



Ведение пообъектного бюджетного учета казны актами Минфина не предусмотрено. А порядок аналитического учета на основе данных реестра федерального имущества до настоящего времени не утвержден. Это также создает предпосылки для искажения данных бухгалтерского учета Росимущества.



Не установлены Минфином и особенности отражения в учете и отчетности органов власти сведений об имуществе казны в случае, когда полномочия, связанные с управлением и распоряжением имуществом, осуществляются несколькими органами власти. Так, сведения об имуществе казны, переданном в доверительное управление ГК "Автодор", отражаются на балансе и Росимущества, осуществляющего полномочия собственника имущества, и Минтранса, который является учредителем доверительного управления. Выборочной проверкой подтвержден факт дублирования в отчетности указанных органов власти сведений о 145 объектах совокупной балансовой стоимостью 36 млрд руб. При этом формирование сводной отчетности Минтранса в части данных об имуществе казны осуществлялось путем включения в нее показателей отдельного баланса ГК "Автодор", не относящегося к числу получателей (распорядителей) бюджетных средств, что привело к нарушению требований статьи 264 Бюджетного кодекса.



Доходы от передачи в пользование и продажи объектов казны в 2014 году составили 1.4 млрд руб., в 2015 году - 1.7 млрд руб. При этом доля доходов от приватизации не превышает 3%. В 2015 году от продажи казны было получено лишь 49 млн руб. План приватизации федерального имущества на 2014-2016 годы в части продажи иного имущества казны выполнен лишь на 15%.



"AK&M" от 12.01.2017